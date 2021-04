Chile: Arremeten contra Cristián Larroulet tras estrepitosa derrota del tercer retiro

Entornointeligente.com / Compartir Luego de la derrota del Gobierno en el Tribunal Constitucional, distintas figuras del oficialismo —entre diputados, senadores y precandidatos presidenciales— apuntaron en contra de Cristián Larroulet, jefe del equipo de asesores del Presidente, como responsable principal de la infructuosa acción del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por el tercer retiro de fondos de pensiones en Chile.

Cristián Larroulet es un economista fundador del Instituto Libertad y Desarrollo; de la Universidad del Desarrollo; ministro de la Secretaría General de la Presidencia en el primer gobierno de Sebastián Piñera; y “chicago boy” —un grupo de economistas chilenos, en su mayoría educados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, bajo ideas neoliberales de Milton Friedman y Arnold Harberger—.

Su renuncia fue la que solicitó el precandidato presidencial, Mario Desbordes (RN), luego de que el Tribunal Constitucional no acogiera a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el tercer retiro impulsado por el Parlamento.

Desbordes criticó a Larroulet, señalando que éste “debería renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer y el Presidente lo mantiene. Quien toma la decisión final es el Presidente, no es Larroulet, no hay que confundirse”, señaló en declaraciones recogidas por T13.

Arremeten contra Cristián Larroulet “Por supuesto que tiene una cuota de responsabilidad (Larroulet), asesora. Es una persona que tiene una posición que, en tiempos normales, a lo mejor, uno podría considerar bastante positiva, pero que no es la que se necesita en tiempos de crisis (…) Este es un fracaso más de las estrategias que se diseñan en ese segundo piso”, dijo.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, indicó que “lo que no cabe duda es que el jefe de asesores, Cristián Larroulet, debe renunciar de forma inmediata porque hoy se ha confirmado que ha sido un factor muy negativo aconsejando y orientando al Presidente en lo que dice relación con decisiones tan importantes como es retrasar la entrega de este tercer retiro a las personas que hoy lo están pidiendo a gritos”.

En tanto, el diputado Jorge Durán (RN) aseguró que “el tema del señor Larroulet es una realidad latente. Todos sabemos que efectivamente el presidente Sebastián Piñera, a quien yo respeto mucho, es el que toma la decisión final, pero todos sabemos que muchas autoridades, muchos puestos de jefatura a veces han tenido, o hemos tenido malos asesores, que nos dejamos llevar y que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde”, declaró en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Yo creo que esa es la realidad, yo no sé qué tan coartado; qué tanto es el grado de confianza o qué tanto sabe el señor Larroulet, que efectivamente sigue ahí. Yo por el bien del país… el señor Larroulet no es una pobre persona que quedaría cesante; no estamos hablando de una madre de familia, mamá soltera que de eso pare la olla”, adujo.

Piñera tiene la decisión final Finalmente, mencionó el diputado que: “Todos sabemos que la decisión final la tiene el Presidente de la República; pero acá parece que la coalición de Chile Vamos está compuesta por partidos políticos y el señor Larroluet; que es el que representa al mundo empresarial, que representa al Instituto Libertad (y Desarrollo); que legisla a través de algunos o legisló por muchos años a través de recomendaciones del Instituto Libertad que beneficiaban justamente a un sector reducido de la elite chilena; eso es lo que realmente representa el señor Larroulet; y (es) lo que hoy en día tiene secuestrado nuestro Gobierno y no nos permite avanzar hacia reformas sociales que Chile necesita”.

Por último, el senador David Sandoval (UDI) aseguró que “la crisis nace por falta de sintonía con la realidad que vive el país; la composición de cómo se adoptan también medidas en el Congreso. Alguien no ha estado visualizando la realidad política con los acontecimientos que están pasando; y dentro de la estructura del Gobierno no lograron sintonizar lo que planteaba el Gobierno y lo que planteaba la sociedad. Un error absoluto de cómo se han llevado las cosas”, indicó a Radio Futuro.

“A Cristián Larroulet le faltó mucha calle y complicidad con los parlamentarios de apoyo en Chile Vamos. Debe estar en profunda evaluación; porque le quedan 11 meses al Gobierno para ver cómo termina cerrando el capítulo y como nos hacemos parte de las necesidades de la gente”, opinó.

Resulta que tras la infructuosa acción del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y la posterior promulgación del tercer retiro aprobado en el Parlamento, el Gobierno se comprometió a enviar proyectos de ayudas sociales, los que resultarán enviados próximamente, según precisó el Mandatario.

