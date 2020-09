Chile anunció un plan de incentivos para crear un millón de empleos por la pandemia

Entornointeligente.com /

Foto: EFE

El Gobierno de Chile anunció este domingo un ambicioso plan de incentivos a la contratación que busca crear o recuperar un millón de empleos en seis meses y que se centra en mujeres y jóvenes, dos de los colectivos más castigados por la debacle económica derivada de la pandemia.

“Poniendo siempre por delante la protección de nuestra salud, debemos perseverar en poner en plena marcha nuestro país, reactivar nuestra economía y recuperar los empleos e ingresos perdidos”, dijo el presidente del país, el conservador Sebastián Piñera.

En los últimos meses, agregó, “hemos perdido más de 1,8 millones de empleos, lo que equivale a todos los empleos que habíamos creado en los últimos diez años”.

El plan anunciado este domingo, que compromete recursos por 2.000 millones de dólares y tendrá una duración de seis meses, busca incentivar nuevas contrataciones, pero también alentar la reincorporación de los trabajadores suspendidos bajo una ley especial aprobada durante la pandemia.

El subsidio para las nuevas contrataciones alcanzará el 50 % de la remuneración del trabajador, con un tope de 315 dólares mensuales, aunque en el caso de las mujeres, las personas con alguna discapacidad y las jóvenes de entre 18 y 24 años llegará al 60 % del salario, con un máximo de 340 dólares.

La ayuda para las empresas que reincorporen trabajadores suspendidos durante la pandemia asciende a 200 dólares mensuales por trabajador y solo podrán acceder a ella las compañías que hayan sufrido caídas en sus ventas de más del 20 % entre abril y julio.

Piñera anunció también la extensión por dos meses más de una renta básica para los más vulnerables implementada en mayo y que “beneficiará a más de 8 millones de personas”.

Desde la llegada del coronavirus a Chile, el Gobierno lanzó varios planes para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia movilizando recursos equivalentes al 12 % del PIB.

La pandemia, que ya deja 457.901 contagios y 12.641 muertes desde marzo, provocó una caída del PIB chileno en el segundo trimestre de un 14,1 %, la mayor desde 1986, mientras que la tasa de desempleo tocó su máximo en una década en julio, con un 13,1 %.

El Banco Central chileno estima una recesión de hasta un 7,5 % este año por el coronavirus, aunque los organismos internacionales son más optimistas y sitúan la caída en torno al 4,5 %.

Según la universidad John Hopkins, Chile es el duodécimo país del mundo con más casos totales de la COVID-19.

Mientras la pandemia remite en Santiago, donde la mayoría de barrios han sido desconfinados y avanzan en el plan para reactivar de manera gradual la economía, preocupan los rebrotes en el norte y sur del país.

