Chile alerta que área em torno de cratera gigante no Atacama tem alto risco de colapso Autoridades chilenas estabeleceram um perímetro de segurança no local, onde há uma mina de cobre. Buraco, que se formou no final de julho, tem 36,5 metros de diâmetro. Por g1

28/08/2022 12h53 Atualizado 28/08/2022

1 de 2 Buraco gigante apareceu no Atacama, Chile, no final de julho. — Foto: REUTERS Buraco gigante apareceu no Atacama, Chile, no final de julho. — Foto: REUTERS

As autoridades chilenas alertaram que a área em torno de uma cratera gigante no Atacama corre alto risco de colapso e estabeleceram um perímetro de segurança.

O buraco se formou de repente no final de julho , em um terreno de mina de cobre.

Agências governamentais e as empresas proprietárias da mina estão estudando o que causou a formação do buraco de 36,5 metros de diâmetro.

2 de 2 Mapa mostra localização do buraco gigante que apareceu no deserto do Atacama, no Chile — Foto: Arte g1 Mapa mostra localização do buraco gigante que apareceu no deserto do Atacama, no Chile — Foto: Arte g1

A área corre alto risco de novas rachaduras ou afundamento perto da mina de Alcaparrosa, que fica a cerca de 665 km ao norte de Santiago, disse o Comitê de Gestão de Riscos de Desastres da região, segundo a agência de notícias Reuters.

«Considerando que o referido cenário representa uma ameaça à vida e à integridade física das pessoas, o acesso à zona foi restringido até que os estudos técnicos o justifiquem», disse o escritório de emergência em seu site.

Buraco gigante aparece no Atacama, no Chile

A empresa canadense Lundin Mining detém 80% da propriedade, enquanto os 20% restantes são das japonesas Sumitomo Metal Mining e Sumitomo Corp.

Embora o governo tenha acusado a Lundin de ser responsável pelo ocorrido por meio da superexploração do local, um executivo sênior da empresa disse recentemente à Reuters que são necessários mais estudos para determinar a origem da cratera.

As operações na mina continuam suspensas.

Tanto o governo quanto a empresa disseram que até agora nenhum perigo foi detectado na cidade vizinha de Tierra Amarilla.

