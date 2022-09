Chiky Bombom conquistó las redes sociales con solo dos palabras; hoy triunfa en la tevé

Entornointeligente.com /

Es una de las revelaciones que surgen de las redes sociales. Chiky Bombom nació en República Dominicana y a los ocho años se mudó a Nueva York. A diario publica videos en sus redes sociales que comienzan con su característico » Buenas buenas «. En esta entrevista con Sábado Show, la tiktoker habla de su camino a la fama y la nueva temporada del ciclo del canal E!, Ojos de Mujer .

Su nombre real es Lissette Eduardo pero en las redes sociales la conocen como Chiky Bombom. Vive en Nueva York desde los 8 años, y a través de sus redes sociales comenzó a transmitir un mensaje de empoderamiento y autoestima para todas las personas, y sus seguidores no paran de crecer.

Con solo dos palabras, «Buenas, buenas», la tiktoker conquistó las redes sociales, y sus videos se contabilizan por millones, aunque detrás de esa imagen de alegría y simpatía que exuda hay una historia de depresión y superación personal que ella misma se encarga de contar.

Se inicia la reunión de Zoom y con un peinado afro Chiky Bombom dice: «Uruguay, ¿cómo están todos? Buenas, buenas». Así inicia la charla de Sábado Show con la reconocida estrella de las redes sociales.

La influencer oriunda en República Dominicana, que tiene más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram y casi 11 millones de seguidores en Tik Tok, no ha parado de trabajar. Cantó junto a Thalía, fue parte del reality Mira quien baila , actualmente se encuentra en el elenco del reality Top Chef Celebrity y además regresó al programa Ojos de mujer , el talk show que estrena episodios los jueves a las 20.00 por el canal E! Entertainment Television.

Chiky Bombom. Foto: Difusión —¿Cómo estás?

—Estoy como me veo, rica, sabrosa y deliciosa.

—¿Cómo te encuentra esta segunda temporada del programa Ojos de mujer?

—Estoy espectacularmente emocionada por esta segunda temporada de Ojos de mujer , temporada que me soltó todo lo que llevo por dentro. En la primera temporada mostré un poco de lo que llevo por dentro pero en esta segunda temporada ya entré en confianza, ya siento que el público es mi familia y vine a hablarle directamente a ellos. Y vine a abrirle las puertas a muchísimas mujeres a que den sus opiniones. Eso es la segunda temporada.

—Ha sido un gran avance el que han tenido las mujeres para mostrarse con sus cuerpos reales como en tu caso.

—Qué rico. Le doy tantas gracias por todo lo que me ha brindado, por darme la oportunidad de desahogarme. Siempre quise ser parte de algún show pero tenía miedo porque normalmente en la televisión te quieren controlar hasta la vida. Al contrario, Ojos de mujer me ha dejado ser y fluir. Obviamente que me controlo y hablo desde el amor y el respeto, pero no tengo ningún guion y puedo ser yo. Qué maravilla poder brindar mi opinión o ser la voz del pueblo sin cintura, porque todo lo que el pueblo piensa, yo lo digo.

—¿Cómo fue hallar esa voz?

—Siempre he sido así, desde el vientre de mi madre he dicho lo que he pensado, lo que nadie se atreve a decir. Y el programa me abrió las puertas para hablar hasta debajo del agua.

—Imagino que tendrá alguna parte negativa el ser sin filtros.

—No tiene lado negativo el ser como soy. Puedes decir lo que piensas, siempre desde el amor y el respeto, sin ofender a nadie. Es mi opinión normal y por eso en este programa hacemos que muchas mujeres y jóvenes se inspiren a dar su opinión, a decir lo que piensan. No tienes que vivir tu vida callada, puedes decir todo lo que te de la gana sin lastimar a nadie.

Chiky Bombom. Foto: Difusión —Has tenido un crecimiento increíble en los últimos años. Saliste de las redes sociales, cantaste con Thalía, estuviste en Mirá quien baila , Top Chef y ahora estás en Ojos de mujer . Sos la demostración de que sí se puede.

—Sí. Quiero ser ese espejo para el pueblo. Lo que está en mi mente es que las personas me miren y digan: «wow, si ella pudo yo también puedo». Sin importar el color, el tamaño o cómo te veas. Siempre que quieras, tu puedes y yo soy ese espejo.

—Imagino que no tuvo que ser sencillo ser mujer latina y afroamericana viviendo en Estados Unidos y conquistar al mundo, porque Chiky Bombom está en todos lados.

—No ha sido fácil pero tampoco ha sido imposible. Nunca me he enfocado en cosas negativas porque para mí no hay nada imposible. Nada. Todo lo que quiero lo logro porque a mí hasta lo malo me sale bien. Te lo juro. Cuando te enfocas en cosas negativas y piensas: «no me van a aceptar» o «no me quieren acá», eso es lo que vas a atraer. A mí me quieren en todos lados y eso es lo que atraigo: amor, ternura y pasión. A mí la vida me sabe a frutas, todo me resbala, nada es malo y por ser como soy recibo muchas cosas positivas, tengo personas maravillosas en mi vida y oportunidades como es Ojos de mujer. Así es la vida, nada es malo y todo es bueno. En la vida no existe un librito que diga: todo va a ser perfecto, vas a ser permanentemente feliz, no. Tienes que pasar por procesos, te vas a encontrar con murallas chinas en el camino, te vas a encontrar con personas maquiavélicas pero que nada te detenga.

—¿Costó mucho encontrar esa positividad?

—Me costó vivir como tres depresiones, llegar a un hoyo muy profundo en mi vida y sentirme sola para después levantarme y poder decir: el día está sumamente brillante y eso es lo espectacular de la vida porque hoy te puedes sentir mal, pero siempre va a existir un mañana para que te sientas mejor. Dejé medicamentos, dejé terapia y un día me desperté y dije: Buenas buenas y surgí. La vida es maravillosa, es espontánea siempre y cuando la mires desde ese punto de vista, porque es tu decisión. Habemos dos tipos de persona, unas nos levantamos con ganas de comer el mundo y otras que nos quedamos acostados lamentándonos y pensando que alguien tiene que venir a rescatarte. No. Es tu responsabilidad ser feliz y ser exitoso. Nadie te tiene que ayudar y tienes que hacer tu diligencia. No va a ser fácil porque en la vida nada es fácil, aprende a luchar sin fuerzas y no te pierdas la nueva temporada de Ojos de mujer .

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com