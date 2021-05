“Chicharito” y su regalo con los mejores deseos para el “Canelo” | Video

Entornointeligente.com / La cuenta oficial del Galaxy de Los Ángeles publicó un mensaje donde su delantero, el mexicano Javier Hernández, envió sus mejores deseos a su compatriota, el boxeador Saúl Álvarez, para su pelea de este sábado ante Billy Joe Saunders. Además, el «Chicharito» envió una camiseta del Galaxy con su número 14 y con el nombre de «Canelo» como regalo.

