Chicharito: «No tengo más que agradecimiento con Chivas»

En la conferencia de prensa posterior al triunfo del Galaxy por 2-0 sobre Chivas de Guadalajara , este miércoles, en el showcase de la Leagues Cup, Javier ‘Chicharito’ Hernández habló de lo que representó enfrentar al equipo que lo vio nacer en el futbol, un club para el que el atacante estrella del Galaxy siempre tiene guiños de afecto y palabras de agradecimiento.

Hernández reiteró el cariño que profesa por Guadalajara, su ex equipo. Getty Images «No hay palabras», dijo Hernández sobre lo que fue rivalizar con su ex equipo en SoFi Stadium. «Mucha gente podrá tener sus opiniones de si regresaré o no, si terminaré mi carrera ahí o no, pero mas allá de eso es el club de mis amores.

«Siempre lo he mencionado, en todos los clubes que estoy, te enamoras y das todo pero siempre tienes un primer amor y ése para mí es Chivas», reiteró el jugadore mexicano.

«Es indescriptible, vuelva o no a jugar ahí, estar frente a tantas personas que apoyan a un club y a un jugador que está jugando en contra, de verdad, no tengo palabras, más que agradecimiento. Mi historia con Chivas fue y será eterna, me vieron nacer, me ayudaron a darlo todo, pude ser campeón goleador, luego me pude ir a uno de los clubes más históricos de este planeta. Poder describir esto es muy complicado, es extraordinario.

«Tenía mucho tiempo sin jugar en un estadio con tantos aficionados, con este color, con esta energía, es una noche muy especial que voy a guardar en mi corazón», finalizó Chicharito.

