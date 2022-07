Chicago Sky sella cupo en los playoffs de la WNBA

Entornointeligente.com /

CHICAGO — Allie Quigley anotó 18 puntos, Emma Meesseman sumó 16 puntos, 10 rebotes y seis asistencias y el Chicago Sky venció el miércoles 78-74 al Seattle Storm para su quinta victoria consecutiva.

Chicago (20-6) aseguró un lugar en los playoffs con su vigésima victoria de la temporada.

Gary Dineen/NBAE via Getty Images Meesseman hizo una bandeja invertida para darle a Chicago una ventaja de 76-72 y Kahleah Copper atrapó un rebote ofensivo en la siguiente posesión del Sky antes de convertir 1 de 2 tiros libres para una ventaja de cinco puntos. Después de un tiempo muerto, Breanna Stewart hizo una bandeja con 10.7 segundos restantes para acercar a Seattle a tres puntos, pero Copper acertó 1 de 2 desde la línea de tiros libres en el otro extremo.

First. Ones. In.

See you in the playoffs, #skytown . pic.twitter.com/cS0kyc2mAW

— Chicago Sky (@chicagosky) July 20, 2022 Copper terminó con 11 puntos y ocho rebotes para Chicago. Candace Parker tuvo 10 puntos y ocho rebotes. A Chicago le faltaba la guardia Courtney Vandersloot por el protocolo de conmociones cerebrales.

Stewart lideró a Seattle (17-9) con 24 puntos. Jewell Loyd agregó 18 puntos, Tina Charles tuvo 11 puntos y seis rebotes y Sue Bird anotó nueve puntos.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com