Chevron regresa a la directiva de la Cámara Petrolera de Venezuela

GREENBRAE, CA – MAY 02: The Chevron logo is displayed at a Chevron gas station on May 2, 2014 in Greenbrae, California. Chevron Corp. reported a 27 percent plunge in first quarter profits with earnings of $4.51 billion, or $2.36 a share, compare to $6.18 billion, or $3.18 a share, one year ago. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Por El Nacional

La Cámara Petrolera de Venezuela incluyó a un representante de Chevron en su nueva directiva para el bienio 2022-2024. Se trata de Pedro Eitz, quien se desempeña como gerente de Asuntos Corporativos y director de empresas mixtas de dicha compañía en el país.

De acuerdo con la información reseñada por Petroguía, Eitz regresa a la cámara como director principal. Además de él, la junta está conformada por Enrique Novoa, de la empresa N&V Consultores, como presidente. También figura en la primera y segunda vicepresidencia Joaquin Sarria, de la compañía Constructores Eléctricos Industriales, y Stefano Fugazza, de la firma Temi, respectivamente.

Por otro lado, el representante de Chevron en Venezuela también está al frente de la dirección de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas. Esto significa que la empresa transnacional norteamericana es la única con presencia en las juntas directivas de las dos organizaciones más importantes vinculadas al sector de los hidrocarburos en la nación.

A juicio del gremio, la comercializadora de petróleo dio un paso más en su intento de demostrar al gobierno de Nicolás Maduro de querer continuar en el país. Esto mientras se espera un resultado de las negociaciones entre su directiva, encabezada por el peruano Javier La Rosa, y las autoridades del Ministerio de Petróleo y Pdvsa. Todo bajo la finalidad de tener el control operacional y accionario en las empresas mixtas como Petroboscán, Petropiar, Petro Independiente y Petro Independencia.



