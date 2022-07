Chevron regresó al directorio de la Cámara Petrolera de Venezuela

Entornointeligente.com /

La nueva directiva de la Cámara Petrolera de Venezuela para el bienio 2022-224 tiene la novedad que entre sus miembros figura un representante de Chevron Venezuela como es Pedro Eitz, quien desde mayo de 2011 se desempeña como gerente Asuntos Corporativos y director de empresas mixtas de esta transnacional estadounidense. Eitz regresa a esta organización gremial como director principal en una junta en cuyo cargos principales están como presidente Enrique Novoa, de la empresa N&V Consultores; en la primera y segunda vicepresidencia están Joaquin Sarria, de la compañía Constructores Eléctricos Industriales, y Stefano Fugazza, de la firma Temi, respectivamente. El representante de Chevron también tiene la posición de director en la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG), convirtiéndose en la única empresa transnacional que hace vida activa en las juntas directivas de las dos más importantes organizaciones gremiales vinculadas con el sector de los hidrocarburos en el país. En el gremio se asegura que este es un paso más que da Chevron Venezuela en su intento de mostrar al gobierno de Nicolás Maduro su interés de seguir en el país y solo se está a la espera que la negociaciones que se dan entre su directiva, encabeza por el peruano Javier La Rosa, y las autoridades del Ministerio de Petróleo y PDVSA permita que tener el control operacional y accionario en las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar, Petro Independiente y Petro Independencia.

Polémica electoral

La elección de la nueva directiva de la CPV no escapó a la polémica tras el retiro de la plancha encabezada por César David Parra, ahora ex presidente del capítulo Zulia, quien enfrentaba a Novoa. En una carta enviada a la Asamblea General de la Cámara Petrolera, Parra denunció que la Comisión Electoral no cumplió con los procedimientos en cuanto a recepción y validación de planchas ni tomó en cuenta que uno de sus miembros exhibía conflicto de interés debido a que es gerente de una empresa que forma parte de la plancha encabezada por Novoa. También Parra cuestionó que la Comisión Electoral no haya definido claramente el vínculo entre el ejercicio del voto y la solvencia de la empresa con la CPV e igualmente denunció incumplimiento del reglamento electoral para las personas que funjan como apoderados para el ejercicio del voto. La Comisión Electoral desestimó la carta enviada por Parra y sólo la aceptó como un retiro de plancha mientras que por el lado de Novoa se asegura que la aspiración de Parra no contaba con los votos de la Cámara Petrolera y no era plural en cuanto a la representación de las regiones y los sectores que agrupa este gremio.

