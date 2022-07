Cheques de US$ 450 para familias de Florida por la inflación: quiénes lo cobran y para qué se pueden usar

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — El Gobierno de Florida decidió enviar cheques de US$ 450 por hijo a cerca de 59.000 familias del estado antes del inicio de clases. Esto es lo que debes saber sobre el beneficio.

Un total de US$ 35,5 millones del presupuesto están destinados a esta iniciativa, según la información disponible en la web oficial de la administración del republicano Ron DeSantis .

Se trata de un beneficio de una única vez, enviado a las familias que están inscritas en una serie de programas sociales estatales.

¿Quiénes recibieron el pago? El pago se envió a las familias que reciben apoyo monetario del programa de asistencia temporal a familias necesitadas por la pandemia (conocido por su sigla en inglés, TANF), a familias con niños de acogida y a aquellos en los programas de asistencia de tutela y de cuidado por parte de familiares o no familiares del Departamento de Niños y Familias.

Para estar en la selección, las familias debían estar inscritas en los programas al 1 de julio.

publicidad Si recibiste el cheque, puedes cobrarlo en el Chase Bank o directamente depositarlo en tu cuenta. Para validar su autenticidad puedes comunicarte al 833-681-3438 mientras que si tienes otra duda sobre el TANF la línea para plantearla es el 850-300-4323.

¿Para qué se pueden usar los US$ 450? Si bien la entrega de este cheque se da en el contexto de la vuelta a clases, puedes utilizar el dinero para comprar lo que necesites, según De Santis.

«Como padre de tres niños, sé que prepararse para un nuevo año escolar puede ser tanto emocionante como estresante. Para compensar los costos del aumento de la inflación, especialmente con la proximidad de un nuevo año escolar, el estado de Florida le está dando US$ 450 por cada niño a su cargo. Este pago único se puede utilizar para cualquier cosa, desde comprar pañales hasta cargar gasolina», dice la carta que envió a las familias beneficiarias del pago.

El gobernador aprovecha a recordar, no obstante, que entre el 25 de julio y el 7 de agosto habrá un tax-free en artículos como vestimenta, bolsos, computadoras, zapatos y otros artículos para la escuela. Todos los detalles sobre estas exenciones de impuestos previa a la vuelta a clases puedes consultarlos aquí.

La inflación en Estados Unidos se disparó en junio y alcanzó un nuevo máximo en la era de la pandemia, con un aumento de los precios al consumidor del 9,1% interanual, según los últimos datos que publicó la Oficina de Estadísticas Laborales.

Florida no es el único estado que está ofreciendo ayudas extra en este contexto. A principios de julio, California anunció que US$ 9.500 millones de su presupuesto estarían destinados a ayudas para 23 millones de californianos a través del «Reembolso Tributario para la Clase Media». Con ellos, los residentes del estado pueden optar hasta por US$ 1.050, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. subsidio

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com