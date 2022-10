Cheques de Outubro não chegam para eliminar o risco de recessão

Entornointeligente.com /

Com a inflação ao nível mais alto dos últimos 30 anos e as taxas de juro do crédito a subirem, até quando é que o consumo vai conseguir sustentar o crescimento da economia? Esta é a questão que, em vésperas de apresentação da proposta do OE para 2023 , será decisiva para perceber se, à semelhança do que está a acontecer no resto da Europa, Portugal se arrisca, no final deste ano e no início do próximo, a entrar em recessão. Para já, apesar do dinheiro extra que as famílias vão receber do Estado em Outubro , os sintomas são mais negativos que positivos.

