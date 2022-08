Chepa Candela: Viviana Gibelli suena más duro para el Miss Venezuela

Entornointeligente.com /

¡¡Feliz ombligo de semana para todos, todas y todes!!!…Ahora que el bendito lenguaje inclusivo está de moda, incluyo a todo aquel que pose sus ojos sobre estas líneas que me dispongo a teclear ¡a la velocidad del mismísimo Relámpago del Catatumbo!, con tanta rapidez que mis dedos quedan vueltos «chicha» y mis uñitas todas escarapeladas…

Viviana Gibelli Pero como «sarna con gusto no pica», rauda paso a contarles que ante la negativa (¿Será respuesta definitiva?) de Maite Delgado para regresar al Miss Venezuela, el nombre de VIVIANA GIBELLI, ique, ha vuelto a batirse fuerte para que sea ella quien se encargue de conducir las riendas del «templete» de belleza más importante de este país…y según me enteré es el Pollo Simonato, el director del gran espectáculo, que se está armando, quien estaría haciendo la diligencia para que la susodicha suelte el síii, siendo probable que «complazca petición» ya que la elección se realizará bajo la cúpula del Poliedro…y en ese escenario la cosa cambia porque…¿A qué animadora no le gustaría tener el honor?…

¡Síii, señores¡…Una de mis acuciosas fuentes, que sigilosa deambula por los pasillos de Venevisión se comunicó enseguida con «Yo-sa» (Ooo seaaa, conmigo…¡cues…rescues cues!) cuando luego de pega sus orejas a las puertas de una oficina donde se realizaba una reunión con todo el equipo de producción del show…y casi que en susurro dejaron caer el nombre de la susodicha, a quien le habían hecho la propuesta meses atrás y ella, ique, la rechazó porque el concurso se realizaría en el estudio gigante del canal de la Colina…peeerooo…esta vez la cosa cambia ya que como se sabe, oficialmente el «templete» será montado en el Coso de la Rinconada…y para animarlo quieren una figura de preso y prestigio…y después de Maite Delgado la opción más cercana es la de Viviana Gibelli…¿Que responderá esta vez si la vuelven a llamar?…

¡Adivina, adivinador!…Y entonces también cabría preguntarse…¿Con cuál animador compartiría gran tarima?…Fácil: Ahí tienen al DANIEL SARCOS, que segurito no aguantaría dos pedidas si se lo plantean…estoy segurísima que así sería…aunque si dice que no, (¡Lo dudo, lo dudo!) también está el Leonardo Aldana, que ya ha conducido las riendas de otros «templetes» y experiencia tiene de sobra…Ojalá en Venevisión lo piensen bien!…

Kerly Ruiz Por ciertooo, que la campañita para que sea KERLY RUIZ (¡¡Suuussstooo!!) la que a todo gañote grite: ¡»Bueenaaasss noches Poliedro»! no ha parado…y se sigue insistiendo (Como lo han dicho en otras páginas dedicadas al cotilleo…y aquí ¡trúuuaaa, trrúuaaa!, también les repito) que supuestamente es ella misma quien la dirige para que le den ese «cambur», así sea de gratis…porque animar el Miss Venezuela le quita el sueño a cualquiera…y desde que la susodicha se enteró de la cosa, ¡no pega un ojo!..

Ivette Domínguez Yyy a un tris de bajar la Santamaría» les bato que a una que le siguen dando ¡hasta con el tobo! es a la IVETTE DOMINGUEZ (¡¡Suuussstooo, itra vvez¡¡) por hablar más de la cuenta y soltar que se va a hacer «latonería y pintura», comenzando por sus par de «pechugas» que, de lo caída que las tiene, ya parecen dos conchas de cambur…

Además se someterá a un tratamiento para la flacidez, pues tiene ese pellejero flojo como unja gelatina…y aquella papada , igualita a la de un pelicano…Por supuesto que también se echará su «estirón» en la «carátula»…

Ante tanta información , los internautas, la agarraron de «sopa» y no la perdonaron…y la llamaron desde «gallina vieja», hasta «momia ambulante»…y como cosa rara la Ivette Domínguez se caló calladita, su buen chaparrón de agua fría…aunque no se extrañen que de seguir el chalequeo, la actriz saque esa «demonia» que lleva por dentro…y los mande a todos ¡»a lavarse ese paltó»!…Chao…

