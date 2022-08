Chepa Candela: Tito el Bambino lanza una nueva punta…

Entornointeligente.com /

Por Chepa Candela

…¡¡Jelouu darlings!!… y esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre! en este inicio de mes, para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano «parling» que todos los días, desde hace aaañaaaleees los mantiene al tanto de cuanto pasa, ocurre, sucede, y acontece en esta fauna farandulera, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de adobo al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss de los jamases!…

Kerly Ruiz Yyy como para contárselos «desde la A hasta la Z» (Sin quitarle, ni ponerle) para eso me tienen aquí, corto este preámbulo para contarles que esa matriz de opinión que en las últimas 24 horas «casualmente» se ventiló a través de las redes sociales donde se «cacarea» que supuestamente el público criollo pide, aclama, ruega, e implora que la KERLY RUIZ sea una de las animadoras oficiales del Miss Venezuela 2022 parece ser un gran porte de humo, dígase: un trabajo bien orquestado y financiado por ella… yyy es que ¿de cuándo acá? – y con tantos animadores buenos que tiene este país, tú país, mi país – el «público» sorpresivamente clama a gritos que sea la Ruiz la que asuma esa importante responsabilidad ¿?… ¡Sóplame aquí que me cayó una basurita en el ojo izquierdo!… ¡Leeendaaas y leeendooos! yo que conozco al personaje en cuestión les garantizo que la susodicha se pagó y se dio el vuelto, y aprovechando que vendrá pronto al país, la Kerly quiere levantar el polvo del camino haciéndole creer a todos los incautos de esta industria, y a los curiosos que no se pelan una en este merequetengue farándulero, que ella es la propia para levantar el telón de la edición 70 del magno evento de la belleza… ¡Mira, mijita! déjate de show y si quieres la chamba ve con honestidad y directo al grano; pídele el cacao a los encargados del brete y deja de estarte haciendo ver como que eres la tapa del frasco, porque si alguna dama, hembra, o mujer, merece estar al frente de tal templete – por honor, merito, y causa ※ es la Maite Delgado, la Viviana Gibelli, la Chiquinquirá Delgado, o la Bárbara Palacios… ¡He dicho!…

Tito el Bambino Yyy cambiando radicalmente el tema, porque eso sí que te lo tengo yo, ¡no me quedo pegada con una historia!, paso a contarles que el TITO EL BAMBINO aprovechó su sorpresiva visita a Venezuela, en donde grabó parte de su próximo material audiovisual en el Archipiélago de Los Roques, para «cacarear» nuevamente que si lo dejan cantar en La Carlota éste hará un concierto gratuito para que «tuttos» los venezolanos se den hasta con los tobos… ¿Qué talco?… El puertorriqueño volvió a gritar a los cuatro vientos que él sueña con entonar su gañote en dicho espacio de la urbe capitalina, y es por ese principal motivo, que volvió a lanzar el gran dardo para que aquellos responsables del caso y de las permisologías pertinentes lo tomen en consideración y dejen que él suba el telón en el aeropuerto de La Carlota (ubicado en el sector de Altamira, Caracas) y allí entretener a un centenar de criollos, así que cojan dato y préstenle el espacio al hombre, miren que yo quiero menear mi esqueleto al ritmo de «Gata Celosa», «Felina», «Siente el boom», y «Flow natural», temas que aparentemente fueron inspirados en mí…

Britney Spears Yyy ya para finalizar por el día de hoy, les bato que mis infalibles fuentes apostadas a lo largo y ancho del globo terráqueo me soplaron en tutta la patita de la oreja derecha que la BRITNEY SPEARS se encuentra guisando un tema musical nada más y nada menos que a dúo con Elton John… Una comadre, quien es también muy cercana a la artista, me contó que la parejita en cuestión ya grabó parte de este musical el cual aparentemente lleva por nombre «Tiny Dancer» y el cual espera ser lanzado al mercado durante este mes… ¡Adiós!

