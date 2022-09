Chepa Candela: Osmariel Villalobos ique atrapó a otro millonario

Entornointeligente.com /

…¡¡Jeelouu darlings!!…y esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este bien condimentado «parling» que todos los días, desde hace más de 40 «primaveras» (Diiiooosss…¡Cómo pasa el «time»!… y yo como «la matica, verano con ella y ella verdecita» ) los pone al tanto de todo lo que pasa y sucede en esta fauna farandulera, que siempre está bien movida…porque si hay «algodón» que nunca falta en este mundillo artístico son los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de adobo al cotilleo…

Migbelis Castellanos Yyy como para contárselos sin quitarle, ni ponerle…(¡¡jejmm…jemm!!) entro en materia para batirles que la MIGBELIS CASTELLANOS, (¿Se acuerdan ese ese cuerpo?) ique, volvió a quedarse como la «Una» (O sea: íngrima) pues parece que el noviecito clandestino que tenía, cuya identidad nunca supieron los medios, que parece que no le salió como ella quería…y para no seguir con ese «tejemaneje» prefirió mandarlo «palca»….y seguir soltera, solterita…

¡Síii, señores!…Una de mis fuentes «mayameras», que además pertenece al circulo de amistades de la susodicha, me sopló, aquí, en la patica de mi oreja izquierda que así como mantuvo dicha relación fuera de los focos y bien lejos de las deslenguadas, de la misma manera, ¡acabó con ella! Sin hacer ninguna alharaca…y mucho menos, darle explicaciones a nadie, pues no tiene por qué…

El caso es que definitivamente la Migbelis Castellanos no la pega en cuestiones de amoríos…y desde que terminó con el Grande liga Francisco Cervelli, con quien estuvo ¡a un tris! de lanzarse al agua, como como que se empavó, ya que no ha vuelto a tener otro novio estable, y cuando se pensó que podía llegar a «algodón» serio con el jugador de futbol americano, con el que también tuvo su «jujú», Etienne Sabaino le cortaron las patas…

El caso es que Migbelis Castellanos tampoco llegó a concretar nada con su noviecito misteriosop…y está sola ¡por enésima vez!…Aunque como reza el sabio refrán: «La carne no está en el garabato por falta de gato»…¡Ya le saldrá otro candidato!…

Osmariel Villalobos Yyy desde esos mismos lares mayameros, también me llegó la onda de que OSMARIEL VILLALOBOS, (¡Mijita!…¿apareciste?) dizque, anda enredada ¡una vez más! con otro «Sugar daddy»,( de quien ya algunos portales andan averiguando de dónde lo sacó y en qué ligar se enamoró de ella), que de ella no me extraña-araña, porque siempre ha aplicado aquello que dice que ¡»Con limpios, ni a misa»!…ya que su lista de «levantes» millonarios es tan larga como ancha…¡Así como me lo contaron!…

La susodicha , que no pela un bonche (Y cuando huele que tiene «biyuyo», mucho meenosss) fue vista por varias de mis «repetidoras» de «La ciudad del sol» entrando a un lujoso «comedero» de «La ciudad del sol» , guindada del brazo de su misterioso acompañante, quien por la pinta y la camionetota de la que se bajaron, tiene plata ¡pá tira pal techo!…

«La pareja pasó una velada de lo más romántica, ya que por las actitudes de ambos, no hubo ninguna duda de que son más que amigos. Ella hizo todo lo posible por pasar desapercibida pero…que va enseguida la reconocimos», dijo mi acuciosa fuente…¿Quién será la nueva víctima de Osmariel Villalobos?…

No va a pasar mucho tiempo, sin que sepa la identidad de su acaudalado pretendiente…Amanecerá y veremos!….

Wisin y Yandel Yyy sumergiéndome en «honduras musicales», les bato que por mucho que los empresarios de Advanta Producciones (Empresa que los contrató) intentaron que WISIN Y YANDEL estuvieran presentes en la rueda de prensa que se les programó para este jueves, en la que se ampliarán detalles de su concierto, fue imposible lograr la hazaña, porque los reguetoneros se presentan esta noche en Panamá…y será el viernes cuando arribarán a Caracas…y es que por más que quisieran no podrán tener contacto con los medios…y apenas tendrán tiempo para la prueba de sonido, chequear la producción, dar su concierto el sábado…y al amanecer se encaramarán en su avión privado para retornar a Puerto Rico…Es que ni una «Reina pepiada» podrán comerse…Chao…

Visite nuestra sección: En El Chisme

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com