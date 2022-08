Chepa Candela: Mariela Celis y su novio irlandés no se ponen de acuerdo

Entornointeligente.com /

…¡¡Jelouu darlings!!…y esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este bien condimentado «parling» que todos los días, desde hace más de 40 «primaveras» (Dioossss…¡Cómo pasa el «time»!… y yo como «la matica, verano con ella y ella verdecita» ) los pone al tanto de cuanto pasa y sucede en esta fauna farandulera, que nunca deja de moverse…porque si hay «algodón» que no falta en este mundillo artístico son los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de adobo al cotilleo…

Luis Miguel Yyy como para contárselos sin quitarle, ni ponerle…(¡¡jejmm…jemm…cues…rescues cues¡¡) sin más preámbulos paso a batirles que el empate de LUIS MIGUEL y la argentina Mercedes Villador, con quien se comprometió en matrimonio semanas atrás, ique, está guindando como una lechosa, pues la prensa española acaba de hacer explotar la «bomba» de que el susodicho le tiene el ojo puesto a una tal Paloma Cuevas, quien, para más señas, fue «costilla» legal del torero Enrique Ponce y además le bautizó a uno de los hijos que tuvo con Aracelys Arámbula…

Ooo seaaa, ¡la tipa es su propia comadre!…¿Leyeron bien?…Una de mis fuentes de «La madre patria» se reportó con esta cronista para batirme que lo que se comenta en los coriilos faranduleros de aquellos lares es que la pareja fue vista «De chupa y déjame el cabo» en un restaurante de Madrid y el trato que se daban no era precisamente el de compadres que se respeten ya que «El sol de México» no dejaba de bucearse a la madrina de su primer crío…y entre «palo y «palo», llegaron al amapucheo, sin importarles que el lujoso comedero estaba full de comensales que perplejos, con aquellos ojos pelados, se calaron el romántico numerito…

Por supuesto que los medios españoles se dieron gran banquete con la noticia, que llegó a oídos de la recién comprometida de Luis Miguel, quien parece que no come cuento…de ahí a que se comente, se diga y se asegure que esa boda ¡como que no va!…

Mariela Celis Yyy parlando de bodas, les cuento que la MARIELA CELIS apenas acaba de comprometerse con su novio irlandés Peter Shanks y, dizque, ya empezaron las desavenencias entre ellos, ya que una fuente estrechamente ligada al entorno de la animadora me comentó vía Wasap que no se están poniendo de acuerdo con respecto al lugar donde se realizará el bodorrio, pues el «musiú», ique quiere que sea en Irlanda, mientras que ella está empeñada, que la cosa sea aquí, en nuestros lares, como buena venezolana que es…

¡Síii, señores!…La pareja de marras, que el fin de semana pasado anunció su compromiso desde la Isla de Marbella, ahora busca fecha, hora y lugar de la celebración…y ahí es donde está el rollo, pues, les repito parece que no se ponen de acuerdo…aunque con lo insistente que es la Mariela Celis, es de esperarse que se salga con la suya…y que la fiesta se haga donde ella diga…

Daniela Navarro Yyy desde los predios mayameros, se reportan mis repetidoras internacionales para batirme que el empate de DANIELLA NAVARRO y el argentino Ignacio (Nacho) Casano ¡va pal ante!…y la cosa no es nada profesional, porque el manager de ambos dos percatarse de la bulla que han hecho en «La casa de los famosos» les propuso protagonizar una obra de teatro con la que esperan girar por varias ciudades norteamericanas, comenzado por «los Niuyores»…

Por supuesto que laborando juntos y pegadillos, la relación que nació en el reality de Telemundo agarrará más cuerpo…y quien quita que hasta se casen…aunque con lo temperamental que es la actriz venezolana, habrá que esperar si la cosa prospera…¡Amanecerá y veremos!…y esto es todo por hoy…si quieren más, los espero mañana aquí mismito…Chao…

