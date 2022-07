Chepa Candela: Lo de la Lila Morillo fue falsa alarma…

Entornointeligente.com /

Por: Chepa Candela

¡jelooooouuuu! ¿Y ya están preparados para esta nueva ración chismográfia?… Pues, ¡heme aquí! Puntual, presta y dispuesta a batirles lo más «hot, hot» (entiéndase: ¡caliente que quema!) de la movida farandulera de este país…y más allaíta, donde el que menos puja ¡puja un hipopótamo!…

Lila Morillo Yyy arrancando con el «parling», les cuento que muchos (Incluyendo un buen número de fablistanes) de que la LILA MORILLO (¡Suuussstooo!) se apersonara al concierto del Puma, ya que todo apuntaba a que la susodicha intentaría (Como siempre) robarle protagonismo a la presentación de su ex, cosa que no me hubiera extrañado…pero no…ya que vino a Venezuela a quedarse unos días, ique para resolver asuntos familiares y lanzarse unas cortas vacaciones…aunque no se descarta la idea de que le exija (Porque ella no pide por favor) a Venevisión para sus consabidas cursilerías y ridiculeces de siempre…es más tampoco me extraña que quiera dar un concierto…aunque dudo muchísimo que algún empresario quiera tirarse ese embarque…porque…¿A quién le interesa Lila Morillo a estas alturas de su vida?…¡Paaar faavaaar!…

Anthony Gallardo Yyy «avanti» en el cotilleo les bato que ANTHONY GALLARDO por más que casi pudo ¡no lo logró! Pues en la elección de Míster Supranational Internacional 2022, el oriundo de la calle 2 de la parroquia El Valle, de casualidad, entró en los 20, mientras que el representante de Cuba, ese «mangote» llamado Luis Daniel Galvez ¡le arrebató las ganas! Y se alzó con la corona ¡Ay, perdón! Con la bufanda que lo acredita como el nuevo titular de ese «templete» de belleza masculina (Digo yo que masculina) cuya sexta edición se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz, en los predios de Polonia…y es que aunque el míster venezolano es buen mozote y tiene su estampa, además de que se le mencionó como favorito, la noche final ¡no la dio!…y tuvo que hacer como las focas…O sea aplaudir al ganador…La duda que queda es que…

¿Si en lugar del Anthony Gallardo hubiera ido el Jorge Eduardo Gallardo, que no pudo viajar por no tener pasaporte, se hubiera alzado con el título?…¡Sabrá Pepe!…porque yo no…¡Cues rescues cues!…

Ismelyz Velásquez Al menos la ISMELYZ VELASQUEZ, que parece obsesionada por los certámenes de belleza, hizo mejor papel en la versión femenina de dicho «templete», celebrado el pasado viernes, también en Polonia, ya que en la final llegó de cuarta, mientras que la sudafricana Lalela Mswane, se encasquetó para convertirse en la gran sucesora de Chanique Rabe, de Namibia, quien fue coronada el pasado 21 de agosto del 2021…Yyy casi al final del me llega la onda de que el DANIEL ELBITTAR (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) y Sabrina Seara, ¡andan «tirando cohetes»! pues están listos para recibir ¡por segunda vez! La visita del «Ave picuda» que, guindando de su enorme pico, les traerá su nuevo «crío»…tal como lo soltaron eufóricos en las redes sociales, donde el susodicho guindó una foto de su «costilla» acostada sobre una camilla (¡Hasta en verso me salió!) poco antes de meterse en la sala de parto donde ya debe estar pariendo…¡Síii, señores!…La parejita de marras está «very japi», cual lombriz, por la llegada de este nuevo miembro de la familia, con el que siguen la «fábrica», ya que para que lo sepan (¡Si no lo saben!) los dos, ique, quieren tener una «chorrera» de muchachos…aunque tengan que echarle un «cerro» para mantenerlos, menos que el Daniel Elbittar tiene su buena chamba…y ha logrado engancharse bien allá en «El país de los maniros», mientras que la actriz se cotiza bien en Telemundo…y tiene con que llevá pá casa»!…el caso es que los dos artistas venezolanos se estrenan como papás ¡por segunda vez!…Chao….

