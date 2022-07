Chepa Candela: Liz ya anda en los preparativos de su segundo bodorrio

Entornointeligente.com /

…¡¡Jeeelouu darlings!!…y esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano «parling» que todos los días, desde hace más añales los mantiene al tanto de cuanto pasa y sucede en esta fauna farandulera, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de adobo al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss de los jamases!…

Miss Universo 2022 Yyy como para contárselos «desde la A hasta la Z» (Sin quitarle, ni ponerle…¡¡cues…rescues cues¡¡) para eso me tienen aquí, corto este preámbulo para contarles que fuertes e insistentes «rum-runes» que ruedan como la pólvora en los predios misséricos internacionales, aseguran que la elección de MISS UNIVERSO 2022 ya tiene lugar…y no es otra que República Dominicana, específicamente en el Hotel Hard Rock Punta Cana, lo cual sería el gran retorno del concurso a esos lares, después de 45 años, ya que les recuerdo que el 16 de julio de 1977 fue coronada allí, Janelle Commissiong, de Trinidad-Tobago, la primera mujer de raza negra en ganar el codiciado título…y en donde la venezolana Cristal Montáñez (¡Se acuerdan de ese cuerpo?) llegó «después de la ambulancia», pues no pasó de las 12 semifinalistas y solo quedó para aplaudir a la electa reina….

¡Síii, señores!…Aunque la organización del «templete» de belleza más importante del globo terráqueo, no ha dicho ni pío…y mucho menos ha informado nada oficial al respecto, muchos dan como hecho que la sede para la edición numero 71 de Miss Universo (Que tampoco tiene fijada la fecha) sea en tierras dominicanas, donde Harnaaz Sandhu de la India, le encasquete la gran corona a su sucesora…

Amanda Dudamel Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que el Miss Venezuela incorporó a Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Monagas y Zulia como franquiciantes regionales, es decir que podrán enviar las candidatas que elijan y en cuya coronación, AMANDA DUDAMEL se apersonará como la actual titular del «templete» nacional…

Pero…¡eso sí! Los franquiciantes tendrán que apegarse al código de ética (¿¡¡¡?) y convivencia del certamen y cumplir con los parámetros que han sido acordados con la marca, incluyendo la realización de la Evaluación Presencial Integral (EPI) en los mismos términos en los que se lleva a cabo en Caracas…

O sea que las muchachas jóvenes preseleccionadas por región que hayan cumplido debidamente con su postulación, serán convocadas a su respectiva jornada de presentación…y las ganadoras de los certámenes regionales son las que irán pal baile la noche final…

Liz Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que, tal como lo informaron en el programa Sábado en la Noche, efectivamente, LIZ ya ¡está metida de cabeza, tronco y extremidades! en la organización de su segundo boda para no andar corriendo a última hora…

Aunque el casorio será en diciembre con su actual «pechugo» un médico de nombre Álvaro Rodríguez, con quien ha mantenido un discreto empate, del que no ha hecho bulla (¿Para que no le empaven la cosa?) y con el cual se comprometió a lanzarse al agua meses atrás, sin que nadie lo supiera, el caso es que la cantante quiere cuidar todos los detalles…

A pesar de que esta vez la cosa no será tan pomposa (¡Hasta en verso me salió!) como cuando le dio el sí al fallecido empresario Raúl Quero, con quien se casó en 2008, en lo que fue considerada la boda del año…

El caso es que la cantante no es que esté apurada, ni ande estresada, pero ella misma está cuidando todos los detalles desde ahorita para que su boda quede redondita…y a la que será invitados «algunos medios», (O sea, no todos porque no es ninguna rueda de prensa) según soltó en el programa farandulero de Globovisión…!Chao!…

