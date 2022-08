Chepa Candela: La Kerly Ruiz está instaladísima en la casa de su ex…

Entornointeligente.com /

¡!Jelooouuu, jelooouuu!!…Mis queridillos faranduleros…y aquí me tienen, una vez más, lista, presta y dispuesta, para batirles esta sabrosa coctelera chismográfica, que, como siempre, les preparé ¡con sumo gusto!…

Kerly Ruiz Yyy sin más preámbulo paso a contarles que tras el arribo de la KERLY RUIZ (¡¡Suussstooo!!) a estos lares, se ha especulado mucho si la susodicha va a entrar al staff de animadores del Miss Venezuela 2022 en su edición número 70, o tal vez la dejen matar un tigrito en Venevisión para recordar viejos tiempos.

Pero, también corrió el fuerte e insistente «rum-rum» que la susodicha, ique, firmó un jugoso contrato con una empresa gringa productora de azúcar para dieta…y se la ha visto grabando comerciales para las redes sociales cumpliendo y a que no adivinan cuáles fueron las locaciones … Pues, en plena sala, cocina y comedor de su ex Irrael Gómez…

¡Síii señores!… La exconductora de Portada´s, donde, por cierto, ayer estuvo de invitada, al parecer, está instalada en la casa de su ex…Mientras la «costilla» del susodicho, una tal Claudia Baseggio anda por los lares mayameros, buscando que le vuelvan a «soplar el bisté»…

Y ahora yo me pregunto, así, como quien no quiere la cosa…¿Y a que se deberán tantas atenciones y hospitalidad del Irrael Gómez con la Kerly Ruiz?…¿Qué se traen este par de dos?…¿Volverían a dormir juntitos?…¡Ay, como antes, ay muy juntitos!…Cues rescues cues …

Wilmer Ramírez Yyy «avanti» con el cotilleo, les bato que el WILMER RAMIREZ (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) le puso los puntos sobre las «ies» a la periodista Patricia Poleo, por nombrarlo en sus asuntos políticos que nunca le han interesado…

El humorista de marras, que retornó de «Los Mayamis» (Me contaron que huyéndole a «La Migra» porque los papeles se le vencieron ), le dejó clarísimo que ellos ya no son amigos, ni nada porque ella misma decidió romper con tan relación amistosa según, lo dijo el comediante…

Por eso no acepta que lo mencione en su bocota y enredándolo en asuntos que como la política, jamáaass le han interesado…Este brete promete picar y extenderse, porque la cuestionada fablistana no es de la que mantiene el hocico cerrado cuando la «jurungan» mucho…aunque en este caso, el pleito lo buscó ella…

Miss Venezuela Yyy sumergiéndome en «honduras misséricas», les cuento que el «Mandamás» de la quinta Morada, (Ojo: que no es Nina Sicilia…para que lo sepan, si no lo saben) volvió a dar la orden que no quiere, ni parados en la puerta de la sede del «templete» a esa cuerdita de brejeteros, asomados missópatas y auto denominados preparadores de misses, (¿Dónde se estudiará eso?) que viven pisándole los cayos a las candidatas y oliéndole los vientos…entorpeciendo las actividades que deben realizar…Bueno, ¡eso se acabó!, pues la medida impuesta por el señor Jonathan Blum es que ¡biiieeen lejos con ese «loquero»! que nada tiene que hacer por los alrededores del MISS VENEZUELA…

¡Así como lo están leyendo!…Idem, que desde hace unos cuatro años para acá, este 2022 también queda terminantemente prohibido que las aspirantes a la corona sean, dizque, «manejadas», por esos especímenes que viven metiendo sus narizotas donde no los llaman, sobre todo aquellos que se hacen llamar Missólogos (¿Con qué se comerá eso?) …y que muchas veces, lejos de favorecer a estas muchachas, le hacen un daño tremendo…

Esos individuos y disfraces ¡no van pal baile!…Medida que…¡plaf, plaf, plaf!, aplaudo de muy buena gana…y al que le pique ¡que se rasque!…y esto es todo es todo por hoy…Si quieren más, los espero mañana, tempranito y aquí mismito…¡Chaaaooo!…

