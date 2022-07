Chepa Candela: La boda de Gabriel Coronel y su novia colombiana, ¡si va!

Entornointeligente.com /

…¡¡Bueeenooosss días a todos, todas y todes!!…(Cues rescues cues)… ¿Y cómo andan mis consecuentes?…Yo, como de costumbre, ¡heme aquí!, fajada en mi diaria faena con este ¡»taqui-qui-taqui»! de las teclas, (¡Cónfiro! porque poco y me quiebro una uña) procesando lo que por diversas vías de cotilleo, (Entiéndase: E mail, Wasap, Instagram, Facebook, Zoom, Telegram y hasta señales de humo) me hacen llegar mis fieles, acuciosas y laboriosas fuentes desde los distintos y más recónditos recovecos de este «mundillo farandulero, donde las tramoyas, bretes, brollos, chismes, tretas y rollos ¡son infaltables!…

Gabriel Coronel Yyy como para batírselas sabroso, para eso me tienen aquí, enseguida paso a contarles que el viaje relámpago (Aunque no tanto, porque les dio tiempo de recorrer algunas playas venezolanas) de GABRIEL CORONEL y su nueva «pechugona», que no es otra que la colombiana Daniela Ospina, ique, fue para presentarle en sociedad como su futura esposa, pues para que lo sepan (¡Si no lo saben!) fuentes ligadas estrechamente a ambos dos me contaron (Y trúuuaaa, trúiuuaaa, cual cotorra me limito a repetir) que, a pesar de que públicamente no han dicho que se van a casar, ya están haciendo planes de lanzarse al agua para legalizar su concubinato, ya que llevan tres meses viviendo bajo el mismo techo y durmiendo en la misma cama…¡¡Así como lo están leyendo!…

El galán venezolano, que, dizque, nunca se había mostrado taaan enamorado de una fémina (Y miren que se las ha quitado ¡a sombrerazo!) a los 35 años, ya dizque quiere ponerle un parao a su soltería…y como parece que encontró a la mujer ideal, había hecho el compromiso de lanzarse al agua con ella…y parece que la empresaria colombiana ¡no aguantó dos pedidas!…

De manera que para hacer formal la cosa, se la trajo para Venezuela para que conociera a la familia entera, incluyendo, por supuesto, a su futura suegra, que no se puso remolona…y aprobó la relación…

Así que no se extrañen que de un momento a otro, el Gabriel Coronel y la Daniela Ospina, dejen sonar campanas de boda…y a seguir juntos y felices comiendo perdices…

Marjorie De Sousa Yyy «avanti» con el cotilleo, les bato que tanto los seguidores de Alicia Machado (¡¡Suuussstooo!!) como de MARJORIE DE SOUSA están esperando (Y ligando, ¡hasta con los dedos de los pies! para que la cosa se ponga sabrosa) que ambas dos vuelvan a declararse públicamente la guerra…y terminen guindadas por los moños, ya que el reciente post en Instagram (¡Con foto incluida!) de la exMiss Universo en la que vuelve a lanzarse en halagos hacia el Julián Gil, muchos la han interpretado como una provocación…y como la otra «agarra candela» rápido, están esperando la respuesta que, supongo, será bien ácida … ¡y a coger palco se ha dicho!…

Es más, extraña-araña que la ex del actor de marras y papá de su hijo, no haya repicado….y le haya dicho «cuatro», precisamente lo que están esperando los seguidores de cada una, porque vuelvo y les repito, Marjorie de Sousa no se le queda callada a nadie…y la Alicia Machado dice: ¡Apártate que ahí voy yo!…

Alejandra Guzmán Yyy desde «El país de los manitos» se reportan mis infalibles repetidoras (¡Oooraaalee «hermanazas»!) para batirme que la Alejandra Guzmán (¡¡Auuuxiliiiooo…¡Sooocooorrooo!), ique torció aquella bembota llena de botox que tiene cuando le le llegó la onda del supuesto «ju-jú» de la DANIELLA NAVARRO y su ex Salvador Zerboni, quienes en la Casa de los Famosos, el reality de Telemundo, hasta encuentros «calientes» han tenido…y, dizque, esta perla: «Vamos a ver mis cuates que tiempo le dura el entusiasmo»!…en clara referencia a lo inestable del susodicho, quien tiene bien ganada fama de mujeriego y por eso la rockera ¡lo mandó palca!…

¿Le habrá llegado el pitazo a la actriz venezolana?…pues para que lo sepan (Si no lo saben) ella está de lo más entusiasmada con su galán mexicano…y como «no tiene perro que le ladre», se lo está gozando…aunque debería pararle oreja a los comentarios de La Guzmán, que conoce muy bien el color los pelos del burro porque los tuvo en sus manos…¡Cerrada la rueda!…

