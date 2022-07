Chepa Candela: Hasta con el tobo le dan a la Norkys Batista

Entornointeligente.com /

Buenos díaaassss por la matina…!! Mis queridos faranduleros. ¡¡Es viernes!! Y el cuerpo lo sabe… y como de costumbre vengo a contarles toditos esos chismes, brollos, bretes, tramoyas, desmadres y aconteceres del mundillo artístico….

Mariam Obregon Así que sin más preámbulo paso a contarles que la relación de la influencer venezolana MARIAM OBREGON con el cantante colombiano Happy Music, a quien conocerán en su casa, ique, va enserio y es que los dos tortolitos aseguraron que tienen más de ocho meses andando de fiesta en fiesta y haciendo viajecitos a las paradisiacas playas de Colombia…

El tal Happy Music, que abra pegado un tema, pero en la pared de su casa, dijo que la susodicha «come más que una lima nueva» y manda más que un dinamo…y a pesar de todo, no descartan la posibilidad de irse a vivir juntos…y seguir felices comiendo perdices…

Norkys Batista Yyy variando el «parling» les cuento que a una que le han dado hasta con el tobo y por la cedula es a la NORKYS BATISTA tras haber subido una foto en su cuenta de Instagram haciéndole publicidad a una marca de ropa deportiva, pero, el meollo de todo es que la susodicha como que ya le tiene miedo al almanaque por andar diciéndole la edad a todo grito…

Esas fotos tenían más filtro que un colador de café… y los internautas ni cortos ni perezosos la descargaron diciéndole que era una tramposa y que ya no tenía quince años… Que se dejara de estar usando el «fotoshop»… La Norkys Batista, no ha dicho ni pío …aunque con lo gallito de pelea que es, no se extrañen que lance sus buenas groserías a quienes la están descargando…

Brad Pitt Yyy para ir finalizando este chachareo de hoy que me deja mis pobres deditos hinchados y mis uñitas escarapeladas les bato que a otro que los internautas tampoco perdonaron fue al BRAD PITT tras ser visto en una alfombra roja del estreno de una de sus películas en Europa usando una faldita de color marrón a plena luz del día y sin miedo a nada…

Dicha gala se realizó en Alemania para el estreno de una película protagonizada por el susodicho …El tejemanaje es que por los vientos que soplan el actor apoyo muy pero muy discretamente a la comunidad LGBTIQ y no quiere decir nadita… Aunque está que los hombres usen faldas…y los que están el closet, se pongan pantaletas… … ¡Hasta aquí me trajo el rio!… Chaooo…

