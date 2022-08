Chepa Candela: Giselle Reyes le enseñará el «tumbaíto» a Miss Perú 2022

Entornointeligente.com /

…¡¡Jelouuu darlings!!…Yyy activada, ¡como siempre!, una vez más les digo: ¡¡preeeeseeenteee!! Desde ésta, la columna más leída y solicitada del periodismo farandulero de este país, (Y zonas aledañas) en donde los chismes, rollos, brollos, «rum-runes», bretes y tramoyas ¡se baten mejor que en ninguna otra parte!…¡y al que le pique que se rasque!…

Giselle Reyes Yyy sin más preámbulo paso a contarles que la GISELLE REYES, no anda perdiendo tiempo, ya que la susodicha aterrizó el día de ayer en Los «Mayamis», puesto que la actual Miss Perú 2022 una tal, Alessia Rovengo, «se bajó de la mula» para que le enseñe todos los trucos que le permitirán dominar la pasarela del Miss Universo y le enseñe el famoso «tumbaíto» con el muchas las misses venezolanas se han impuesto en la mayoría de los «templetes» internacionales donde han participado …y hasta la corona se han traído, entre ellas las de Miss Mundo y el mismo Miss Universo…

¡Síii, señores!…»La Reina del tumbao» no aguantó dos pedidas cuando fue llamada por los representantes de la miss de marras, quienes le hicieron una tentadora oferta para que «puliera» a la muchacha…y como no hubo regateo de ningún tipo, la Giselle Reyes salió «volando» a los predios de la «Ciudad del sol» para entrenar a la peruana…¿Le prestarán las clases de Giselle Reyes?…Yo no lo dudo…aunque el día de la elección de la nueva reina universal se despejará la gran incógnita…

Emilio Vizcaíno Yyy «avanti» con el cotilleo, les bato que el EMILIO VIZCAÍNO armó tremenda rumba en Los Roques para anunciar ¡a todo gañote! Que será papá de una nenita, fruto de su relación con Emily Torres, que ya tiene cuatro meses con su «tigrito en el tanque» y con quien elaboró la exclusiva a lista de invitados que este miércoles pasado se dieron cita en el paradisiaco archipiélago para chocar esas copas…y brindar con la pareja, que además reveló que su primogénito llevará el nombre de Emilia…

El ágape estuvo de lo más concurrido y se extendió hasta el día de ayer cuando los novios y su tropa, retornaron a Caracas a seguir la rumba, comanda, por supuesto, por el integrante del dúo Los Cadillac´s, que está que no cabe en él por su próxima paternidad…

Alberto Aguilar YYy desde «El país de los manitos» se reportan mis fuentes aztecas (¡¡Oooraaalee hermanazas»!!) para contarme que el Juan Gabriel debe estar revolcándose en su tumba por lo mala conducta que le salió su hijo m(adoptivo) que no es otro que el ALBERTO AGUILERA JR. a quien ¡una vez más! le pusieron los ganchos y puesto a disposición de las autoridades de El Paso…y aunque no dieron a conocer los motivos por los cuales se lo llevaron preso, un diario mexicano asegura que fue por acoso a otro funcionario público, el mismo delito por el cual fue llevado a la cárcel en junio pasado…incluso se le abrió un proceso, aunque luego se le otorgó libertad condicional….

¡Así como lo leen!…El susodicho vuelve a tener rollos con la justicia…y no quiere agarrar compón, ya que además ha enfrentado varias disputas con sus hermanos por la repartición de los cuantiosos bienes que dejó el cantante…además de que el Alberto Aguilera no ha superado sus adicciones…y cuando no está ¡»hasta las medias»! es porque carga tremendo «ratón»…¡Qué «joyita»! la que tuvo el «Juanga»…Chao…

