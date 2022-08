Chepa Candela: Georgina Palacios está delicada con su embarazo

Entornointeligente.com /

¡¡Jeeelooouuu,!…Y una vez más, ¡heme aquí, si no me han visto!, en este raudo y veloz tecleo que los pone «face to face» con el acontecer farandulero de este país y zonas circunvecinas, donde los chismes, bretes, brollos, rollos y tramoyas siempre están ¡a la orden del día!…

Marie Claire Harp Y como para contárselos con pelos, señales y demás yerbas aromáticas para eso me tienen aquí, corto este preámbulo y paso a contarles que la MARIE CLAIRE HARP (¡¡Suuussstooo!!) dejó ver en su cuenta de Instagram las grandes iniciales de su novio mexicano José Manuel Figueroa, que se tatuó en su mano derecha…

La susodicha hizo esto por para celebrar el primer aniversario de empate con el mexicano y sus fanáticos del programa de música norteña que ella anima «El Bandamax» le dijeron hasta gafa…

¡Síii, señores!…Esto hizo que la animadora venezolana agarrara tremenda «tibiera»…y por supuesto que le respondió a sus detractores, diciéndoles que está enamorada porque le da la gana, que su mexicano la vuelve loca…,y que se saquen de la mente esos rumores de que los están pasando por una crisis sentimental y que ellos no están pensando separase ni nada de eso…

El caso es que la Marie Claire Harp ya se tatuó el nombre de su marido…y ojalá no le pase lo que a muchas que se marcan el cuerpo con la cara de su marinovio…y cuando terminan andan en un solo llantén porque no saben como borrársela…Sino que se mire en el espejo de la KERLY RUIZ, (¡Suuussstooo, otra vez!) que tenía la mala maña de hacer lo mismo cuando se empataba…y al terminarse la relación, casi que se mandaban a mochar la parte donde el tatuador le había hecho el trabajito…

Kerly Ruiz Por cierto, que es total y definitivo que la susodicha no va para el Miss Venezuela y tampoco se quedará en Caracas, ya que tiene su compromiso con Telemundo…y ni boba que fuera lo va a desperdiciar…además de que la televisión nacional parece un ciclo más que cerrado en su carrera…y no creo que quiera echarse para atrás…¿Para retornar a Portada´s?…

El caso es que, por ahora, está excluido que la animadora pase a formar parte del «tren delantero» del Miss Venezuela…a menos que a última hora decidan lo contrario…Yo si les soy honesta…y les digo que a mí, a ésta que está aquí no le disgusta a Kerly Ruiz en el Miss Venezuela…y pienso que con la gran Maite Delgado haría buena «liga»â€¦A mi parece, no sé si a ustedes…

Georgina Palacios Yyy «Avanti» con el cotilleo, les bato que la AIGIL GÓMEZ tiene «algodón» entre manos… pues estuvo varios días fuera de «picola» pantalla y aunque dio un motivo para que la permisaran en Televen, por otro lado, me enteré que anda pidiendo delivery al «ave picuda»â€¦ noticia que dará a conocer en su momento, porque por ahora se la tiene muy reservada para ella misma…

Me imagino que hasta ver que la panza comienza a crecerla y ya no pueda andar como una hallaca mal amarrada…

Yyy ya que «parlo» de preñaditas, les cuento que la que anda batallando contra la trombofilia o propensión a formar trombosis o coágulos sanguíneos) es GEORGINA PALACIOS, (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) quien acaba de arribar a 26 semanas de gestación y busca evitar que su embarazo se complique pada poder parir, sin problemas, a su segundo «crío», fruto de su matrimonio con Gabriel Parisi, quien anda que no ve la hora para que nazca su chamo…

Me contaron que la hija de Jorge Palacios está haciendo su tratamiento al pie de la letra, pues le evitaría practicarse una cesárea, ya que su delicada condición de salud también le impediría un parto natural…¡Cuídese, mija!…

Visite nuestra sección: En El Chisme

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com