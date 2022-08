Chepa Candela: Gaby Espino anda muy entusiasmada con su peruano

Entornointeligente.com /

Por: Chepa Candela

¡¡Feeeliiizzz Martes!!…y una vez más, ¡¡Héme aquí!!…En ésta, la columna más leída, buscada y solicitada de nuestro vibrante y colorido «niu peiper», donde los chismes, brollos, bretes y tramoyas y todas sus ramificaciones, se baten mejor que en ninguna otra parte…Y al que le duela, que se ponga cataplasmas de árnica, que rapidito les quita el dolor…

Aleska Jiménez Yyy sin más preámbulo paso a contarles definitivamente la ALESKA JIMENEZ (¡Suuussstooo!) es una «caza fortuna» ¡de marca mayor!, pues aplicando aquello que dice que «Con limpios ni a misa», luego de haber intentado una reconciliación con el Nicky Jam, quien, como se sabe, la mandó «palca» hace ya varios meses, y al que le escurrió aquella chequera como le dio la real gana, ahora le puso el ojo a Simone Susinna, un actor italiano, conocido por su participación en la película «365 días» (Netflix), quien, que el reguetonero tiene «biyuyo» como pa tirá pal techo…y del que anda cual garrapata…

¡Síii, señores!…Según mis repetidoras internacionales, la susodicha ha sido vista en varios «comederos» de lujo los predios neoyorkinos»â€¦y este pasado fin semana se dio banquete publicando un serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde aparece al lado de su nuevo «Telecajero»…¡Ay, perdón! De su nuevo «levante» encaramada en un helicóptero, sobrevolando la «Ciudad de los Rascacielos», La pareja se veía de lo más «japi, japi», sin dejar ninguna duda de que entre ellos ¡si hay algodón con yodo!…

El caso es que la Aleska Jiménez no perdió el tiempo y bien poco que le duró el «guayabo» que le dejó el Nicky Jam, con el que pretendió volver…y no pudo…aunque parece que la cosa fue al revés…

Gaby Espino Yyy «parlando» de empates y demás yerbas parecidas, desde los predios «mayameros» se desperdigó el rum-rum de que GABY ESPINO, que ha tenido más novios que «Catalina la grande» , ique, anda «De chupa y déjame el cabo» con un tal el Diego Rodríguez, quien para más señas es un modelo peruano que se ha hecho conocido a través de las redes sociales, donde todos dice ser «influencer», y al que le celebró el «japi verdi tuyú» con una gran rumba, a la que fue «mundo y Ñorre mundo»…y aunque ninguno de los dos soltó prenda sobre si están empatados…o no…las actitudes (Con «amapucheos» incluidos) que mostraron delante de sus invitados, fueron la prueba más evidente del supuesto «ju-jú» que tienen ambos dos, según los comentarios que andan regados desde unos días para acá, dicen tener…

¡Tal cual!…Una de mis fuentes que se coleó en el ágape me sopló ,aquí, en la patica de mi oreja derecha, de la cual cuelga un gran arete de granate, color rojizo, que la Gaby Espino se veía de lo más emocionada al lado de su galán, del que no se despegó ¡ni para ir al baño!…y hasta medio zarataca andaba, con hipo incluido y todo…¡Celebrando que tiene nueva costilla?…¡Nuuu sé, nuuu sé!…Lo que si es «verdura como el apio» es que el insistente «rum-rum» de que se están entendiendo de lo mejor, ¡crece y crece como la espuma!…

Menudo Yyy casi al final del tecleo (que me deja los dedos engarrotados…y esas uñas, todas escarapeladas) me enteré (Y ¡trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) que la productora que trajo a lo que queda del grupo MENUDO, ique, echó para atrás la idea de girarlos por el interior del país, ya que al saberse que no venía René Farrait, y que solo se presentarían Jhonny Lozada, Miguel Cancel y Ricky Meléndez, perdieron totalmente el interés en contratarlo…y para no darse un «cu…azo» prefirieron dejar la cosa hasta ahí….pues ya fue suficiente con lo que perdieron al cancelar el Poliedro de Caracas y cambiar el show para el Meliá Caracas, el pasado sábado 19, donde actuaron estos tres viejos «chuchumecos» que apenas pueden medio levantar una pata para intentar bailar…

Por cierto que bien mala que estuvo la promoción en los medios, pues contrataron a una tal NATALIA ROCA, que, además de no tener ningún poder de convocatoria, ni conocer el oficio, no sabe dónde está parada…¿De dónde sacaron a semejante disfraz?…

