Chepa Candela: El Héctor Peña por andar fanfarrón está recibiendo «pela»

Entornointeligente.com /

…¡¡Bueeenooosss días a todos, todas y todes!!…(Cues rescues cues)… ¿Y cómo andan mis consecuentes?…Yo, como de costumbre, ¡heme aquí!, fajada en mi diaria faena con este ¡»taqui-qui-taqui»! de las teclas, (¡Cónfirooo! Por poco y me quiebro una uñita) procesando lo que por diversas vías de cotilleo, (Entiéndase: E mail, Wasap, Instagram, Facebook, Zoom, Telegram…¡y hasta señales de humo!) me hacen llegar mis fieles, acuciosas y laboriosas fuentes desde los distintos y más recónditos recovecos de este «mundillo farandulero, donde las tramoyas, bretes, brollos, chismes, tretas y rollos ¡son infaltables!…

Héctor Peña Así que a la voz de ¡»Dale que no viene carro»!, rauda paso a batirles que así como al ex de Gaby Espino le han dado ¡hasta con el tobo! Por hablar pistoladas de la tal Aleska Génesis, a quien llamó «prepago» en las redes sociales, el HÉCTOR PEÑA (¿Se acuerdan de ese cuerpo?…¿Les suena ese nombrecito?) también empezó a recibir su buena tanda de peñonazos, por haber soltado el yoyo más de la cuenta en el programa «Comedia show» que conduce el humorista Nando de la Gente en Youtube a quien le confesó que…¡¡Aaauuuxiliiioooo!!… se había «raspado» más de 1000 mujeres, levantando la polvareda en la plataforma 2.0 por su odioso alarde de echonería…¿Consecuencias?…¡Le cayeron en cayapa!, cuestionándole su chocante actitud machista…¡Así como lo están leyendo!…

Al susodicho, que se mantiene vigente a través de las redes sociales, haciendo cualquier ridiculez (Igualiiitooo que muchos y muuuchaaasss) no se le enredó la lengua en el «güergüero» cuando el conductor del espacio de marras, le «jurungó» aspectos de su vida íntima…y…¡¡socooorrooo!!…espernancando aquel hocico, dejó caer semejante «perla», causando la molestia de propios y extraños por su exceso de echonería…y como era de esperarse la reacción de los internautas no ha sido otra que llamarlo desde fanfarrón hasta «barriga verde»…

Miss Venezuela Yyy sumergiéndome en «honduras misséricas», les bato que quienes se encargaron del estilismo y maquillaje de las candidatas al Miss Venezuela 2022…o actuaron con premeditación y alevosía…o aprendieron el oficio en una ferretería porque lo que le hicieron a estas pobres muchachas el día de su presentación oficial, ¡fue de terror invidente! pues encima de que son poco agraciadas, las peinaron y maquillaron como a la machimberra…

Algunas se veían viejas y mal peinadas…y encima les colocaron aquellas pestañas postizas que parecían persianas y no les dejaba abrir o mantener abiertos los ojos…Bueno, solo les voy ejemplos: El de la MISS GUARICO, ALESSANDRA MARUBINI, que pudiera decirse que está en el grupo de las «más o menos»…pero a la pobre ¡la «mataron»! con esos alambres «amuñuñaos» que les pusieron como pestañas por lo que no podía abrir bien los ojos… MISS LA GUAIRA, ANDREA ROMERO; con ese moño mal puesto, y lo que es a la MISS BARINAS, JENYFEER BAUDIM, a la que peinaron con un «tumbarrancho» y lo que fue a la MISS FALCON, YULIBETH SANCHEZ, que es muy bonitica, también le hicieron la maldad porque parecía una vieja…

Miss Delta Amacuro Y ni hablar de MISS DELTA AMACURO; DANIELA MALAVE con ese plato de espaguetis que le voltearon en la cabeza…y a la MISS BOLIVAR; ANA ELENA ERAZO, la envejecieron, siendo un mujerón… A mí no me extrañaría que el trabajito de estos peluqueros fuera tramoya…y además hecho con el objetivo de perjudicarlas, porque lo que más abunda en mundo missérico y de las peluquerías es la maldad en pasta, la intriga y la mala intención…y se los digo con conocimiento de causa…¡así que no vengas ellos!…

Visite nuestra sección: En El Chisme

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com