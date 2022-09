Chepa Candela: El arrejunte de Gustavo Elís y la Karlis Romero, ¿se terminó? – Diario 2001

Entornointeligente.com /

¡¡¡Jelooouuu!!!…Yyyy «avanti» con la semana, nuevamente me tienen frente a mi ultramoderna «compiuter», en este raudo tecleo que no solo deja mis pobres uñitas todas escarapeladas, sino que también los pone «face to face» con ¡lo más «hot, hot»! (entiéndase: ¡caliente, caliente!) del muy entretenido, pero no menos desconcertante, mundillo farandulero, donde el que menos puja, puja un piano de cola, con la tapa levantada y el pianista incluido…

S abrina Deraneck Yyy sin más preámbulo paso a contarles que la única verdad que se conoce sobre la tal SABRINA DERANECK , es que ya no es Miss Grand Venezuela, porque el resto es puro cuento, tanto de la susodicha, como de la organización de dicho «templete», pues resulta, pasa y acontece que lo de ella no fue renuncia sino DESTITUCION, ya que su enrevesada conducta y antipatía, obligaron a George Wittels a arrebatarle la corona, pues si su mala actitud fue comenzando…¿Ustedes se imaginan como sería meses más adelante?…Por eso, para curarse en salud y evitar males mayores el dueño del «templete» decidió darle «matarile» a su fugaz reinado…y sin derecho a pataleo, ¡La mandó para su casa!…Aunque después, tanto ella como la organización, vinieron con «el cuento lingón» de que «causas ajenas a su voluntad la obligaron a renunciar»…¿Síii?…¡Coomo nie!…Todo eso no fue más que una vulgar tramoya que armaron…El caso esas fueron las verdaderas razones (Y no las que inventaron) por los que a la Sabrina Deraneck, que dicen es una mala copia de Mariam Habach (Por lo pesada) le dieron ¡»Cuarenta y pa la cola»! dejándole el camino abierto a la LUISETH MATERAN , quien la más beneficiada con este rollo, ya que oficialmente es la representante de Venezuela en el Miss Grand International que se llevará a cabo en los predios de Indonesia hacia donde «picará los cabos» dentro de pocas semanas…Síii, señores!…

Este pasado fin de semana la organización que dirige George Wittels anunció «a todo gañote» su nombramiento, según se esperaba y lo ratrificaorn ayer en gran comunicado enviado a los medios…Así que eso no fue sorpresa ¡ni para ella misma!…Ahora med imagino que empezar a ligar ¡»hasta con los dedos de los pies»! a ver si se trae la corona…y no se queda con las ganas, como ocurrió en el Miss Universo 2021 en cuya final llegó «después de la ambulancia», ya que no pasó del grupo de las 16 semifinalistas…

Gutavo Elís Yyy variando el parling, les bato que el GUSTAVO ELIS, sigue con el «tejemaneje» raro con la Karlis Romero , pues, desde el que pasado primero de septiembre, día que estrenó su nuevo tema, cuando dejó ver, a través de su cuenta de Instagram, que andaba de rumba en rumba y sin presión alguna, parece que se está alejando cada día más de su «costilla»…y son muchos los «rum-runes» que están envolviendo dicha relación, que para muchos ¡se fue a la isla! como el papagayo cuando le cortan el guaral…y ahora me pregunto yo, así, como quien no quiere la cosa: ¿para qué esconder lo que ya no funciona?…Si se acabó, se acabó…Mujer es lo que sobra…¡y hombres también¡…entonces: ¡Cuál es el problema?… Yyy hasta aquí me trajo el río… Chaaaooo…

