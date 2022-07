Chelsea: Aficionado obtiene autógrafos de Jorginho, pero se enfada y se vuelve viral en redes sociales

Entornointeligente.com /

Durante la pretemporada en Estados Unidos, Chelsea se prepara para amistosos ante América de México y Charlotte FC . En medio del entrenamiento del equipo, una insólita escena fue difundida por un hincha de fútbol en las redes sociales.

Justin Ruderman acudió a un entrenamiento del Chelsea en EE. UU. con las camisetas del Borussia Dortmund en busca de autógrafos del delantero Christian Pulisic , del que es claramente hincha.

Resulta que el aficionado no consiguió el autógrafo de Pulisic , sino el de Jorginho . El brasileño naturalizado italiano salió para recibir a la afición y firmó las dos camisetas de Ruderman sin comentar nada.

La escena se publicó en las redes sociales y se volvió viral debido a la irritación de los fanáticos. En su cuenta de Twitter, Justin se quejó de la actitud del camiseta 5 y dijo que sus camisetas están «arruinadas».

Jorginho con el segundo uniforme del Chelsea Getty Images «Ayer traté de que Pulisic firmara mis camisetas de EE. UU. y Dortmund en el entrenamiento del Chelsea (no lo hizo). En cambio, Jorginho se acercó sorprendentemente e inmediatamente firmó ambas sin preguntar», escribió.

«No tengo idea de por qué, nadie más lo hizo. Mis camisetas ahora están arruinadas y estoy muy decepcionado», escribió Justin.

El tuit de la fan superó los 20.000 me gusta, además de varios comentarios, principalmente de brasileños burlándose de la situación.

