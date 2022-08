Chega vai anunciar novo candidato a vice presidente da AR

Entornointeligente.com /

O Chega irá anunciar na próxima segunda-feira o seu novo candidato a vice-presidente da Assembleia da República (AR), sendo o nome mais provável o deputado Rui Paulo Sousa, disse uma fonte do partido ao Nascer do Sol, com a nova data de votação a ser agendada para 22 de setembro.

Recorde-se que as candidaturas do Chega a vice-presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim e depois Gabriel Mithá Ribeiro, foram ambas chumbadas pelos deputados.

Pacheco de Amorim obteve 35 votos a favor, 183 votos brancos e seis nulos. Já Gabriel Mithá Ribeiro contabilizou 37 votos a favor, 177 brancos e onze nulos.

Para que a eleição se desse, ambos precisavam de pelos menos 116 votos favoráveis.

