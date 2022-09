Chega. Moção de confiança a André Ventura aprovada com 97,2%

Entornointeligente.com /

A moção de confiança apresentada por André Ventura ao Conselho Nacional extraordinário e primeira Assembleia Plenária do Chega, a decorrer na Batalha, foi este domingo aprovada com mais de 97,2%.

Os resultados da votação (que foi alargada a todos os militantes do Chega que quiseram votar e não apenas aos conselheiros nacionais) foram anunciados, cerca das 18:30, pelo presidente do Conselho Nacional do Chega, Jorge Galveias, na sessão que será encerrada com um discurso de André Ventura.

Esta moção de confiança foi anunciada pelo presidente do partido em finais de agosto por considerar então ser evidente que havia no Chega «uma fação», que dizia ser minoritária, que contestava a atual direção.

