Chega e IL pedem demissão de ministra. PS queria apagar registo de perguntas incómodas

A audição parlamentar era sobre o estado do ordenamento do território a pedido do PSD, mas a ministra Ana Abrunhosa acabou por ser questionada com insistência sobre o facto de duas empresas do marido terem tido acesso a fundos públicos – algo legal mas eticamente questionável. Os deputados do Chega e da Iniciativa Liberal chegaram mesmo a pedir a demissão da ministra da Coesão Territorial e uma deputada do PS até quis que as perguntas fossem apagadas da gravação e da acta.

Bruno Nunes, do Chega, afirmou que Ana Abrunhosa não terá condições para se manter no cargo e Carlos Guimarães Pinto, da IL, colocou a ministra perante duas soluções: «Para mostrar que segue as regras da transparência só existem soluções no fim do dia de hoje: ou as empresas do seu marido devolvem o dinheiro que receberam ou a senhora demite-se.»

O deputado liberal lembrara que, apesar de não ter competência directa nas decisões que levaram à aprovação de projectos e verbas, a ministra «tem acesso privilegiado» a informação sobre fundos e programas. «É uma chatice, por ser marido de uma ministra não poder aceder a fundos? É», ironizou Carlos Guimarães Pinto.

Apesar do cerco, Ana Abrunhosa não falou sobre o assunto das empresas do marido, replicando já ter respondido às questões. E em seu socorro veio a deputada socialista Isabel Guerreiro que, admitindo algum desconhecimento sobre as regras destas reuniões, defendeu que os deputados estavam a fazer perguntas sobre temas que «não estavam na ordem de trabalhos» e por isso estavam impedidos de falar sobre outras questões.

«Não posso vir para aqui falar sobre o café que tomei ontem», afirmou, porque a audição «é sobre um ponto específico pedido pelo PSD». Isabel Guerreiro, deputada do PS eleita pelo círculo de Faro pediu mesmo que a parte das perguntas à ministra seja «retirada da gravação» de vídeo e «não conste da acta» da reunião. A presidente da comissão, a social-democrata Isaura Morais nem sequer respondeu ao pedido da deputada socialista. As audições são sempre gravadas pelos serviços do Canal Parlamento e emitidas em directo.

