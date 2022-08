Chega. «Demissão é o símbolo do fracasso desta maioria absoluta»

Entornointeligente.com /

André Ventura, líder do Chega, considerou que a demissão da ministra da Saúde era uma «situação evitável, não fosse a degradação da saúde e da situação política da ministra».

«Só o Chega entendeu que este dia ia chegar e os outros entenderam que não o deviam fazer. Ao contrário do que disse o Governo, ao longo das últimas semanas a situação não melhorou, agravou-se», frisou o líder do partido de extrema-direita.

André Ventura lamentou que ninguém tivesse ouvido os apelos do partido para o estado de degradação que a saúde continuava a padecer.

«Foi preciso morrer um bebé e agora uma mulher grávida para que Marta Temido e António Costa percebessem que a ministra já não tinha condições de continuar», sublinha acrescentando que é «muito triste e desapontante» a situação a que se chegou.

O líder afirma que esta «demissão é o símbolo do fracasso e do desastre desta maioria absoluta porque a teimosia do primeiro-ministro em manter contra todas as circunstâncias a ministra da saúde e manter a linha que tinha sido definida (…) como insistiu em Medina, como insistiu em manter o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos».

Ventura acusa ainda Costa de «teimosia política» que se viu «esta noite», numa madrugada de agosto «a ver se a coisa fica meio escondida», naquela que «chegou a ser apontada como a sucessora do primeiro-ministro».

