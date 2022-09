Chefs de renome e especialistas do sector HORECA reunidos para antever o futuro da Gastronomia Tradicional

Entornointeligente.com /

Qual o espaço que a Gastronomia Tradicional ainda ocupa no sector da restauração, e qual o espaço que lhe é dado para evoluir? Questões que serão analisadas num novo ciclo de webinars da iniciativa «Entre Chefs», a decorrer durante o mês de Outubro, com transmissão em directo no Público. Conduzidos pelo Chef Carlos Madeira, estes webinars têm vindo a reunir chefs de renome, bem como especialistas do sector HORECA, para abordar temáticas como a inovação, formação, gestão de negócio, entre outros.

Para o mês de Outubro estão previstos três webinars , inteiramente dedicados ao tema «Gastronomia Tradicional». O primeiro destes webinars , apelidado «Conversas de Gestão», terá como foco a experiência do Chef Paulo Pinto e a sua visão sobre o papel das instituições de formação para a saúde do sector e do futuro da gastronomia tipicamente portuguesa.

Os webinars têm acesso gratuito, mas implicam inscrição prévia. Preencha o formulário em baixo para se inscrever no webinar «Conversas de Gestão», com o Chef Paulo Pinto. De regresso à iniciativa «Entre Chefs», José Lino, Consultor de Gastronomia da Makro Portugal, será o convidado do segundo webinar intitulado «Conselhos de Especialista», a realizar no dia 18 de Outubro. Para encerrar este ciclo, o Chef Carlos Madeira recebe no dia 25 de Outubro Gonçalo Costa, Chef Executivo do Pingo Doce, para um webinar dedicado ao «Futuro» da Gastronomia Tradicional.

Acompanhe este iniciativa na secção «Ao Vivo» do jornal Público e no site da Unilever Food Solutions , e não se esqueça de confirmar a sua presença no formulário em baixo.

