Chefes da equipa de urgência do Hospital São Francisco Xavier vão demitir-se

Entornointeligente.com /

Os chefes da equipa de urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, vão apresentar a demissão, avança a SIC Notícias .

Relacionados saúde. Urgências obstétricas de vários hospitais com constrangimentos nos próximos dias

Os responsáveis vão reunir-se às 12.00 com a administração da unidade hospitalar.

Em causa, adianta o canal, estão as escalas de urgência para o próximo mês, que, segundo os chefes da equipa de urgência, não garantem a segurança aos utentes e profissionais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «O grupo considera que a constituição proposta no planeamento atual – e esperando que se mantenha ou até agrave (no período de inverno que se segue) a afluência atual e a necessidade de dois circuitos de animação – não estarão garantidas a capacidade de assistência e cuidados às pessoas que recorrem ao Serviço de Urgência de Ginecologia (SUG) do CHLO nem a segurança destas e dos profissionais que as assistem» , adianta um comunicado.

O São Francisco Xavier é um dos vários hospitais portugueses que está a contas com constrangimentos no bloco de partos , que vai estar encerrados desde as 9:00 desta sexta-feira até às 9:00 deste sábado e voltará a encerrar entre as 21:00 de sábado e as 9:00 de domingo.

em atualização

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com