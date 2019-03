Chefe de missão timorense de apoio eleitoral saúda votação na Guiné Bissau

Entornointeligente.com / “Para nós, Timor-Leste, foi um exemplo e uma experiência de como podemos apoiar neste setor. Temos técnicos suficientes e bem preparados para fazer este trabalho e somos um dos países com grande conhecimento no setor eleitoral”, disse Tomás Cabral, em declarações à Lusa. “Para mim foi um privilégio que nos deram. Recebemos uma condecoração do Governo da Guiné pelo nosso apoio e somos um país irmão que está no coração dos guineenses”, disse. Timor-Leste já tinha, em 2013 e 2014, apoiado o processo de recenseamento eleitoral com um conjunto de equipamentos e formação técnica para que o GTAPE (Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral) pudesse recensear os eleitores. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever Na votação deste ano, Timor-Leste voltou ao país para arranjar os equipamentos, recuperar a base de dados e ajudar na gestão do processo. Tomás Cabral disse que, ao contrário das eleições de 2014 — quando Timor-Leste liderou o processo — agora o recenseamento ficou nas mãos da CEDEAO. Segundo os resultados definitivos das eleições legislativas de 10 de março divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) conseguiu 47 deputados, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) 27 e o Partido da Renovação Social (PRS) 21. Estarão ainda no parlamento a Assembleia do Povo Unido – Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) cinco, e a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, com um deputado cada. O PAIGC, a APU-PDGB, a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia assinaram um acordo de incidência parlamentar e governativa, que lhes permite ter uma maioria de 54 deputados na Assembleia Nacional Popular. O Madem-G15 e o PRS também assinaram um acordo de incidência parlamentar. Na semana passada, o presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambú, disse que a tomada de posse do novo parlamento foi marcada para 18 de abril. LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com