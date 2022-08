Chefe da Polícia do Japão demite-se após falhas na proteção de Shinzo Abe

Entornointeligente.com /

O chefe da Polícia Nacional do Japão, Itaru Nakamura, anunciou esta quinta-feira a demissão após terem sido detetadas falhas na operação de proteção ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado no passado dia 8 de julho durante um comício.

Relacionados japão. Polícia japonesa abre investigação sobre falha de segurança na morte de Shinzo Abe

japão. Ex-primeiro ministro japonês morreu. Foi alvo de um ataque num comício

shinzo abe. Alegado assassino de Shinzo Abe confessou crime às autoridades

«Decidimos reorganizar a nossa equipa e estabelecer novos padrões no que diz respeito a missões de segurança. É por esse motivo que apresento a minha demissão», disse Nakamura durante uma conferência de imprensa.

O anúncio ocorreu durante a conferência de imprensa em que foram apresentadas as conclusões do inquérito sobre as falhas na proteção do antigo chefe do Executivo, Shinzo Abe.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Após termos examinado tudo minuciosamente, decidimos partir do zero e rever o nosso sistema de segurança «, acrescentou o responsável pela Polícia Nacional do Japão demissionário.

Shinzo Abe morreu na sequência de ferimentos provocados pelo disparo de uma arma de fogo, de fabrico artesanal, no dia 8 de julho durante um comício político em Nara, oeste do Japão.

O suspeito, um antigo militar detido no local, responsabiliza o antigo dirigente de «ligações» à Igreja da Unificação (uma seita conhecida como «Moon»).

A polícia local de Nara reconheceu falhas na operação de segurança durante o comício em que Shinzo Abe estava presente.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com