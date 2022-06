Chefe da OMC vê caminho difícil para acordos comerciais em reunião global

Entornointeligente.com /

12/06/2022 17h14 Atualizado 12/06/2022

1 de 2 Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em discurso na cerimônia de abertura da 12ª Conferência Ministerial da OMC, realizada em Genebra, na Suíça — Foto: REUTERS Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em discurso na cerimônia de abertura da 12ª Conferência Ministerial da OMC, realizada em Genebra, na Suíça — Foto: REUTERS

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio , Ngozi Okonjo-Iweala discursou na abertura da 12ª Conferência Ministerial da OMC, em Genebra, na Suíça, neste domingo (12), e mostrou otimismo cauteloso de que os 164 ministros do Comércio reunidos chegarão a acordos globais nesta semana, mas alertou que o caminho será turbulento e com obstáculos.

A diretora-geral disse que o mundo mudou desde a última conferência de ministros da OMC, realizada há quase cinco anos.

«Eu queria poder dizer que [mudou] para melhor. Certamente se tornou mais complicado», disse ela em coletiva de imprensa antes da Conferência, que acontece de 12 a 15 de junho, listando a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e as amplas crises de alimentos e energia como partes de uma «policrise».

Em seu discurso, a chefe da OMC pediu aos que ministros que «mostrem ao mundo que a Organização pode assumir suas responsabilidades» e alcançar acordos sobre temas como redução de subsídios à pesca, ampliação do acesso a vacinas contra Covid-19, segurança alimentar e definição de um rumo para a reforma da própria OMC.

Senado aprova MP que autoriza Brasil a retaliar países que descumprirem acordos da OMC

«O que resta a ser decidido requer vontade política — e eu sei que vocês têm — para nos levar até a linha de chegada», disse ela, alertando que será um desafio.

Antes do início da conferência neste domingo, ela afirmou em entrevista coletiva que «mesmo chegando a um ou dois, não será um caminho fácil».

«Será caótico e teremos algumas minas ao longo do percurso. Teremos que evitá-las», afirmou Ngozi, que é a primeira mulher e a primeira africana a ser diretora geral da organização.

A OMC funciona por consenso, o que exige a aprovação dos 164 países membros para a conclusão de um acordo.

A organização perdeu relevância nos últimos anos porque não foi capaz de concluir grandes acordos – o último deles aconteceu em 2013.

Crise alimentar

Uma das expectativas da Conferência é encontrar solução para o grave risco de uma crise alimentar que ameaça o mundo, especialmente países mais pobres, devido à invasão russa da Ucrânia, que provocou um aumento no preço dos alimentos.

Já foi apresentado um projeto de declaração ministerial, que promete «tomar medidas concretas» para facilitar o comércio e melhorar o funcionamento dos mercados, «incluindo os de grãos e fertilizantes». O texto afirma que priorizará países de menor poder aquisitivo.

Sobre a crise alimentar, o vice-ministro russo, Vladimir Ilichev, pediu a seus colegas que analisem a situação de maneira «objetiva e equilibrada», com a promessa de que a Rússia terá participação «ativa e responsável» para abastecer o mercado mundial de alimentos.

Antes da fala de Ilichev, mais de 50 países prestaram solidariedade à Ucrânia em declaração conjunta, dirigida ao representante comercial ucraniano, Taras Kachka.

No rol da crise alimentar, a pesca também é uma questão fundamental, em particular devido à tentativa de eliminar os subsídios que podem incentivar práticas ilegais vinculadas à pesca.

