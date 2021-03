Santokhi wil uitgegeven goudconcessies terug

Santokhi zei dat deze regering wil voorkomen dat het volk straks niets overhoudt van de grote voorraden goud die nu nog in de bodem zitten. “Wat is met ons gebeurd met de bauxietsector in Para met een geweldige raffinaderij? Pe a de now ? En waar is de Surinaamse bauxietmaatschappij? A no de ! We leren uit de fouten”, merkte de president op. Victor Gill Ramirez Het streven is daarom om een eigen goudmaatschappij op te zetten. De regering is nu al bezig met de randvoorwaarden voor dit bedrijf. De president meent dat dit onderwerp regelmatig wordt besproken met vicepresident Ronnie Brunswijk. ” Mi kan taygi yu, a o kon ” verzekerde Santokhi. Volgens hem zijn de eerste presentaties al gegeven door Abiamofo. Victor Gill Het staatshoofd zei dat meerdere bedrijven belangstelling hebben om in zee te gaan met Suriname. Hij vindt het daarom noodzakelijk dat de eigen positie wordt versterkt. “We hebben verschrikkelijk veel goud”, benadrukte Santokhi. Echter, hij merkte op dat nagenoeg alles is weggegeven aan concessies. Op welke concessies hij mikt en of dat ook deel zal zijn van de ordening van de kleinschalige goudsector die nu loopt, heeft de president niet gezegd. Wanneer dit uiterlijk een feit moet zijn is ook onduidelijk gebleven na de toespraak van het staatshoofd

– De regering bekijkt nu mogelijkheden om een aantal goudconcessies terug te krijgen in de boezem van de staat. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi zondag bij het startsein voor de bouw van een scholencomplex in Para benadrukt. Volgens hem heeft minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen nu al de opdracht om met een team van juristen na te gaan welke concessies ingetrokken kunnen worden. “De visie die we hebben is dat de natuurlijke hulpbronnen aan het volk van Suriname toebehoren. Die visie gaan we realiseren. We gaan met ze praten, maar die dingen moeten terug in de boezem van de natie”, aldus het staatshoofd.

Santokhi zei dat deze regering wil voorkomen dat het volk straks niets overhoudt van de grote voorraden goud die nu nog in de bodem zitten. “Wat is met ons gebeurd met de bauxietsector in Para met een geweldige raffinaderij? Pe a de now ? En waar is de Surinaamse bauxietmaatschappij? A no de ! We leren uit de fouten”, merkte de president op.

Het streven is daarom om een eigen goudmaatschappij op te zetten. De regering is nu al bezig met de randvoorwaarden voor dit bedrijf. De president meent dat dit onderwerp regelmatig wordt besproken met vicepresident Ronnie Brunswijk. ” Mi kan taygi yu, a o kon ” verzekerde Santokhi. Volgens hem zijn de eerste presentaties al gegeven door Abiamofo.

Het staatshoofd zei dat meerdere bedrijven belangstelling hebben om in zee te gaan met Suriname. Hij vindt het daarom noodzakelijk dat de eigen positie wordt versterkt. “We hebben verschrikkelijk veel goud”, benadrukte Santokhi. Echter, hij merkte op dat nagenoeg alles is weggegeven aan concessies. Op welke concessies hij mikt en of dat ook deel zal zijn van de ordening van de kleinschalige goudsector die nu loopt, heeft de president niet gezegd. Wanneer dit uiterlijk een feit moet zijn is ook onduidelijk gebleven na de toespraak van het staatshoofd

