Se registró sismo de magnitud 3.9 en Nueva Esparta #17Oct

En horas de la madrugada de este sábado 17 de octubre, se registró un sismo en el suroeste de Porlamar, estado Nueva Esparta, esta vez de magnitud 3.9, se según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis) a través de su cuenta en la red social Twitter.

@SomosFunvisis #SISMOSENTIDO 2020/10/17 06:46 Mag (Mw): 3.9 Prof: 4.8 km Epicentro: Lat 10.917 N Long 63.925 O 10 Km al suroeste de Porlamar pic.twitter.com/n97iXtxtOy

— Funvisis (@SomosFunvisis) October 17, 2020

