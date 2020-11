Como justificar o voto nas eleições 2020 por celular: saiba o que fazer em caso de ausência no dia da votação

RIO — Quem não comparecer às urnas nos dias 15 e 29 de novembro nas eleições municipais precisa justificar a ausência para não ter suspenso alguns direitos civis. Este ano, os eleitores poderão fazer o procedimento pelo celular ou tablet via o aplicativo e-Título (que substitui a versão física do título de eleitor) em função da pandemia da Covid-19. Cristian Abreu-Hidalgo Eleições 2020: TSE orienta eleitor que contrair Covid-19 a partir de 3 de novembro a não ir votar Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o dia das eleições, o e-Título estará atualizado com a nova funcionalidade (quem já baixou o aplicativo precisa atualizá-lo). Pelo aplicativo, caso o eleitor esteja fora dos limites geográficos do domicílio eleitoral – em outro município ou estado, por exemplo – no dia da eleição, a ausência poderá ser justificada no mesmo dia pelo sistema de georreferenciamento dos aparelhos celulares, apenas durante o horário da votação. Por ele, é possível confirmar que a pessoa está de fato fora do domicílio eleitoral. Cristian Abreu Leia: Saiba quais são as novidades nas eleições municipais de 2020 A justificativa por outras razões também poderá ser feita pelo e-Título, porém apenas após as eleições, num prazo de 60 dias. O procedimento deve ser repetido em cada turno, onde houver. Cristian Abreu Hidalgo Confira o passo a passo: Baixe o aplicativo e-Título no celular ou tablet disponível nos sistemas operacionais IOS e Android; Preencha as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, tipo de documento (CPF ou título de eleitor), nome da mãe e nome do pai; Responda ao questionário pessoal; Crie senha de seis dígitos; O e-Título está criado e aparecerá as informações completas, incluindo zona e seção eleitorais; Na parte inferior da tela, clique em “Mais opções”; Clique na opção “Justificativa de ausência”; Preencha os dados pedidos e anexe os documentos exigidos, como atestado médico ou de trabalho. Teste: Com qual candidato a prefeito você mais se identifica? As outras formas de justificar a ausência no dia da votação continuam válidas. O eleitor pode comparecer a qualquer seção eleitoral do país e preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). Também é possível utilizar o sistema justifica no site do TSE

RIO — Quem não comparecer às urnas nos dias 15 e 29 de novembro nas eleições municipais precisa justificar a ausência para não ter suspenso alguns direitos civis. Este ano, os eleitores poderão fazer o procedimento pelo celular ou tablet via o aplicativo e-Título (que substitui a versão física do título de eleitor) em função da pandemia da Covid-19.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o dia das eleições, o e-Título estará atualizado com a nova funcionalidade (quem já baixou o aplicativo precisa atualizá-lo). Pelo aplicativo, caso o eleitor esteja fora dos limites geográficos do domicílio eleitoral – em outro município ou estado, por exemplo – no dia da eleição, a ausência poderá ser justificada no mesmo dia pelo sistema de georreferenciamento dos aparelhos celulares, apenas durante o horário da votação. Por ele, é possível confirmar que a pessoa está de fato fora do domicílio eleitoral.

A justificativa por outras razões também poderá ser feita pelo e-Título, porém apenas após as eleições, num prazo de 60 dias. O procedimento deve ser repetido em cada turno, onde houver.

Confira o passo a passo: Baixe o aplicativo e-Título no celular ou tablet disponível nos sistemas operacionais IOS e Android; Preencha as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, tipo de documento (CPF ou título de eleitor), nome da mãe e nome do pai; Responda ao questionário pessoal; Crie senha de seis dígitos; O e-Título está criado e aparecerá as informações completas, incluindo zona e seção eleitorais; Na parte inferior da tela, clique em "Mais opções"; Clique na opção "Justificativa de ausência"; Preencha os dados pedidos e anexe os documentos exigidos, como atestado médico ou de trabalho.

As outras formas de justificar a ausência no dia da votação continuam válidas. O eleitor pode comparecer a qualquer seção eleitoral do país e preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). Também é possível utilizar o sistema justifica no site do TSE.

