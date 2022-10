Checo Pérez sobre su victoria: «Así lo hacemos los mexicanos, callamos la boca y trabajamos duro»

Entornointeligente.com /

El mexicano Checo Pérez logró su cuarta victoria en la Fórmula 1 al obtener el triunfo en el Gran Premio de Singapur , carrera que quedó marcada por su estilo de manejo y el dominio que tuvo sobre el segundo lugar, Charles Leclerc.

Checo Pérez no ocultó su alegría al cruzar la meta y hablar con el jefe del equipo, Christian Horner , quien no dudó en calificar esta carrera como «el mejor manejo que has tenido» en su paso por Red Bull.

Ante esto, Checo respondió con un contundente, «así es como lo hacemos los mexicanos, callamos la boca y trabajamos duro. Este es el modo mexicano». , pues terminó la carrera con una ventaja de 7.5 segundos sobre el piloto de Ferrari , Charles Leclerc y cortó la diferencia entre ambos a solo dos puntos en el campeonato mundial de pilotos.

«Increíble manejo. Ha sido sensacional. Fantástico», reiteró Christian Horner a través de la radio al final de la carrera.

«Así había que hacerlo», contestó Checo Pérez .

El piloto de Red Bu l l mencionó que esta carrera «es mi mejor carrera, controlé la competencia. Las últimas tres vueltas fueron muy intensas. Empujé con todo para ganar».

Checo Pérez ha sido cuestionado por su rendimiento en la segunda mitad de temporada, pero ahora tuvo unas palabras para sus críticos Getty Respecto a la investigación que tiene la FIA sobre él por supuestamente no respetar el ritmo con el safety car, Checo mencionó que no tiene conocimiento sobre qué están investigando.

«No, no tengo idea. Me dijeron que aumentara la distancia (sobre Charles Leclerc ) y es lo que hice», respondió el de Guadalajara .

El tercer lugar de la carrera fue el español Carlos Sainz , mientras que Max Verstappen terminó en noveno lugar y buscará levantar el título el próximo fin de semana en Suzuka, Japón, donde podría coronarse campeón. «Creo que para Max y el equipo es bueno tenerlo (coronándose) en Japón», mencionó Checo sobre su compañero de equipo.

Es la segunda carrera que gana el tapatío este 2022. La otra fue en Mónaco , también un circuito urbano. La siguiente fecha es en Suzuka, Japón.

