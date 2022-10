Checo Pérez sancionado con cinco segundos, pero mantiene triunfo en el GP de Singapur

Entornointeligente.com /

El piloto mexicano Checo Pérez se mantendrá con el triunfo en el Gran Premio de Singapur después de ser sancionado con cinco segundos en su tiempo final por no respetar la distancia que establece el artículo 55.10 del Reglamento Deportivo.

El mexicano recibió también una reprimenda y castigo de dos puntos a su superlicencia, pero estas no afectaron el resultado final que se vivió en el circuito de Marina Bay .

«El coche 11 era el coche líder en la vuelta 10. Fue admitido mientras las luces del coche de seguridad aún estaban encendidas, PER no se mantuvo a 10 coches de distancia del coche de seguridad entre la salida de la curva 13 y la curva 14. Cuando se le preguntó durante la carrera PER dijo que las condiciones eran muy húmedas y que era muy difícil seguir de cerca al coche de seguridad con poco calor en sus neumáticos y frenos», anunció la FIA en comunicado de prensa.

Pese a esto, también reconocieron que «tomamos en cuenta las condiciones húmedas y las dificultades destacadas por PER como circunstancias atenuantes de este incidente y, en consecuencia, determinamos que debe imponerse una amonestación».

«Esto ocurrió a pesar de que el director de Carrera había advertido al equipo que PER no estaba respetando la regla de menos de 10 autos entre las curvas 9 y 10. El equipo transmitió esa advertencia a PER. Nos referimos al Doc 56 por el que impusimos una amonestación al PER por incumplimiento del mismo reglamento durante el primer despliegue del coche de seguridad durante la carrera. Al tratarse de la segunda infracción del artículo 55.10 por parte de PER durante la carrera y tras una advertencia expresa del director de Carrera, determinamos sancionar a PER con 5 segundos de tiempo», reza el texto.

Checo Pérez se impuso en la pista sobre Charles Leclerc por una ventaja de 7.5 segundos, pero al final de la sanción esta se acortó a casi 2.5 segundos.

Checo Pérez logró su segundo triunfo en la temporada después de imponerse en el Gran Premio de Mónaco.

La siguiente competencia será en Suzuka , Japón , otro país que vuelve al calendario de la F1 luego de la pandemia por COVID – 19 . Después la categoría cruzará el océano Pacífico para su trajín en América : Estados Unidos , México y Brasil . Luego cerrarán el calendario en Abu Dabi .

Max Verstappen sigue líder del mundial y tendrá en Japón otra oportunidad para matemáticamente coronarse campeón mundial por segunda ocasión.

