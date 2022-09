Checo Pérez recibe penalización de 10 posiciones en el GP de Monza

Entornointeligente.com /

El piloto mexicano Checo Pérez penalizará este domingo del Gran Premio de Monza después de que Red Bull cambiara algunos compuestos en su bólido.

El tapatío no se encuentra en su mejor momento y para este fin de semana en Italia sus ingenieros decidieron cambiar el motor de combustión siendo el cuarto de la temporada y con ello ser sancionado con 10 posiciones.

Además de Checo, su compañero Max Verstappen también cambió dicha parte de su RB18. Otros sancionados por esta pieza para el fin de semana son Lewis Hamilton , Yuki Tsunoda y Valtteri Bottas .

Checo tendrá igual el reemplazo de la caja de cambio, aunque este no sufre de sanción y se encuentra dentro de los límites permitidos por las reglas de la Fórmula 1.

Cada piloto de Fórmula 1 tiene permitido usar tres motores durante la temporada de 22 carreras; luego de ello, se penaliza con 10 posiciones en la parrilla o más si es que se reemplazan también partes electrónicas o el turbo.

Checo Pérez refrendó que las actualizaciones realizadas al RB18 se han alejado de su estilo de manejo, pero ello no lo exime de sacar el mejor rendimiento del monoplaza.

Selecciones Editoriales El ‘Templo de la velocidad’ reta a Max Verstappen en casa de Ferrari 17h EFE «Sí, creo que es parte de un proceso (las actuliazacioens). No me siento tan cómodo como me sentía a principios de la temporada con el auto, lo ves de la Práctica 1, Práctica 2, Práctica 3, en la calificación, me cuesta un poco más llegar», dijo Checo Pérez en entrevista para Espn.

El jueves, Christian Horne r declaró al medio especializado Autosport que Checo Pérez ha perdido ritmo frente a Max Verstappen porque su auto tiene un piso diferente al del neerlandés que, aunque es más nuevo, no ha funcionado de la misma manera que la versión anterior a la que volvió el campeón. El problema es que por límite presupuestal no han podido fabricar uno como el de Max para Checo y ya no está disponible el que usó al inicio de la temporada.

