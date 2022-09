Checo Pérez: No tengo ningún problema con Helmut Marko

Entornointeligente.com /

Sergio Pérez no tiene ningún problema con Helmut Marko ni con las declaraciones que ha hecho últimamente donde lo critica, ya que el piloto de Red Bull considera que se sacan de contexto las palabras del asesor especial del equipo. Selecciones Editoriales La (quizás) mejor carrera de Checo en su trayectoria 21h Juan Pablo Sánchez | ESPN Digital Checo Pérez cambiaría motor en Monza 41m José Antonio Cortés | ESPN Digital 1 Relacionado En entrevista exclusiva con ESPN, Checo Pérez minimizó el tema que pulula en los medios especializados en Fórmula 1, en particular en México y cree que la gente no conoce bien al Dr. Marko y por ello se toman todo muy personal.

«Bueno, Helmut tiene una personalidad de decir las cosas que la gente que no lo conoce puede tomárselas mucho más personal, las declaraciones que haga.

«Con Helmut, cuando estoy con él tenemos una relación muy diferente a lo que se habla o a lo que se dice fuera de cámaras. No tengo ningún problema con ello, a veces sus comentarios son muy sacados de contexto, como a mucha gente le gusta hacerlo en la Fórmula 1», señaló Checo Pérez en una charla vía zoom desde el Autódromo Nazionale de Monza, donde este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Italia.

Fórmula 1 en español Siga la acción de la Fórmula 1 con las carreras, sesiones de práctica y calificaciones en vivo por ESPN Deportes y la familia de canales de ESPN (todo en hora del Este) .

Gran Premio de Italia, 9-11 de septiembre • Práctica 1: 8 am | Práctica 2: 11 am • Práctica 3: 7 am | Clasificación: 10 am • Carrera: domingo 11 de septiembre, 9 am

Recientemente, Marko dijo que «tal vez Checo estaba en modo vacaciones», «había bebido mucho tequila», «se durmió» o «que como sudamericano (sic) tiene altibajos», todo respecto a los últimos resultados de Pérez o algunas circunstancias de carrera.

«En lo personal tengo una buena relación con él, muy transparente y también de mucho respeto», zanjó Pérez el asunto.

