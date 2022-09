Checo Pérez finalizó 14to en la primera práctica en Monza

Entornointeligente.com /

El mexicano Checo Pérez finalizó en la décimo cuarta posición durante la primera práctica libre del Gran Premio de Italia y en la que el primer lugar fue para el piloto de Ferrari , Charles Leclerc .

Durante las primeras vueltas, Checo marcó un 1:25.026 que lo colocó en la segunda posición y marcó este registro sin activar el DRS, pues el equipo deseaba conocer los datos con el cambio de alerón que realizaron para este fin de semana.

El tapatío trabajó en la primera hora libre del fin de semana en la configuración del auto. Además, decidieron cambiar el motor de combustión, lo que provocó una penalización de 10 posiciones para el fin de semana.

Checo Pérez salió en sus 10 primeras vueltas con compuesto duro, mientras que para la segunda mitad de la sesión cambió al blando buscando probar la velocidad en el RB18.

Checo Pérez mejoró su tiempo de 1:24.694 y subió del décimo tercer al octavo lugar con un 1:24.035, un registro que estaba lejos de igualar a los punteros y que fue superado sin problemas por más piloto.

Checo Pérez, además, está penalizado por el cambio de motor de combustión para la carrera en Monza Getty Pérez se mantuvo en su garaje trabajando en algunos aspectos del ala trasera con sus mecánicos a falta de 10 minutos para terminar la primera práctica.

El circuito de Monza representó algunos cambios para el auto, pues al ser una pista de alta velocidad beneficia la velocidad punta y la potencia del Red Bull , por lo que realizaron algunos cambios tanto en Checo como en Max Verstappen.

Checo Pérez refrendó que las actualizaciones realizadas al RB18 se han alejado de su estilo de manejo, pero ello no lo exime de sacar el mejor rendimiento del monoplaza.

El de Jalisco finalizó en la décimo cuarta posición después de una hora de mucho trabajo y en el inicio de un fin de semana en el que tendrá que remar contracorriente para minimizar la penalización que sufrirá para el domingo.

«Sí, creo que es parte de un proceso (las actuliazacioens). No me siento tan cómodo como me sentía a principios de la temporada con el auto, lo ves de la Práctica 1, Práctica 2, Práctica 3, en la calificación, me cuesta un poco más llegar», dijo Checo Pérez en entrevista para ESPN .

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com