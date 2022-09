Checo Pérez explica lo que le incomoda de su auto

Entornointeligente.com /

El piloto de Red Bull de Fórmula 1, Sergio Pérez explicó por qué empezó la temporada muy cerca de Max Verstappen, incluso lo superó en varios Grandes Premios, pero desde Silverstone, la distancia entre ambos ha crecido.

Entrevistado por ESPN vía zoom desde el circuito de Monza donde el domingo 11 de septiembre el Gran Premio de Italia, Checo Pérez refrendó que las actualizaciones realizadas al RB18 se han alejado de su estilo de manejo, pero ello no lo exime de sacar el mejor rendimiento del monoplaza.

«Sí, creo que es parte de un proceso (las actuliazacioens). No me siento tan cómodo como me sentía a principios de la temporada con el auto, lo ves de la Práctica 1, Práctica 2, Práctica 3, en la calificación, me cuesta un poco más llegar.

«Al principio de la temporada era todo mucho más natural y era tan rápido como cualquier otro piloto, al final con las mejoras se ha ido alejando el auto de mi estilo de manejo, eso no significa que no debo sacar el máximo rendimiento posible del auto y en estas últimas siete carreras es lo que intentaré hacer», expresó el actual tercer lugar de la clasificación del Campeonato de Pilotos de la F1.

Sergio Pérez reacciona en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Monza. Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images El jueves, Christian Horner declaró al medio especializado Autosport que Checo Pérez ha perdido ritmo frente a Max Verstappen porque su auto tiene un pio diferente al del neerlandés que, aunque es más nuevo, no ha funcionado de la misma manera que la versión anterior a la que volvió el campeón. El problema es que por límite presupuestal no han podido fabricar uno como el de Max para Checo y ya no está disponible el que usó al inicio de la temporada.

Al respecto, Checo explicó qué es lo que siente en el monoplaza y por qué no se siente cómodo.

«Yo creo que es en la confianza al entrar a la curva (lo más incómodo), el auto constantemente se va de atrás, para balancearlo requiero un poco de velocidad, de ritmo en el auto, no logro sacar el máximo potencial de él y creo que esa es una de las razones», desmenuzó Checo Pérez en la charla.

«Empezó (a sentirse el auto con dificultad o poco predecible) yo creo que, puede ser quizás en Silverstone, Canadá fue un fin de semana muy complicado, pero fue Silverstone donde empezaba a sentirme más distante con el auto».

No da por perdido el campeonato

Hay 109 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez con siete Grandes Premios por disputarse un máximo de 190 unidades a sumar para un piloto, el mexicano no se dará por vencido hasta que sea matemáticamente imposible.

«La verdad no me he puesto a pensar en ello (que Verstappen ya sea inalcanzable), intento hacer mi mejor trabajo, hacer lo mejor posible hasta que matemáticamente ya no haya la mínima posibilidad, en el Fórmula 1, todo puede cambiar muy rápido», dijo.

Sobre la competencia con los Ferrari y los Mercedes, Checo Pérez señaló que el dominio depende de la pista, pero lo realmente importante es no tener fines de semana de malos resultados.

«Depediendo la pista, a veces van mejor ellos, a veces vamos mejor nosotros, lo importante va a ser en estas siete carreras minimizar los malos fines de semana, son los que hacen la diferencia, pada podernos llevar el campeonato de Constructores que será muy importante», dijo Checo, quien sabe que Red Bull nunca ha hecho el 1-2 en el Campeonato de Pilotos, pero fija su objetivo en el de Constructores.

«Lo intentaremos (hacer el 1-2), sacar la mayor cantidad de puntos como equipo de aquí al final de la temporada», señaló.

