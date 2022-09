Checo Pérez cambiaría motor en Monza

Entornointeligente.com /

El piloto de Red Bull de Fórmula 1, Sergio Pérez dijo que Monza podría ser un buen lugar para cambiar motor y, por consecuencia, penalizar con posiciones en la parrilla de salida.

En entrevista con ESPN, Checo Pérez señaló que el equipo aún no le había confirmado, pero que existe la posibilidad de penalizar por llegar al cuarto motor de combustión interna y tal vez otras partes de la unidad de potencia.

«Sí, yo creo que seguramente pronto tendremos que penalizar… Quizá este fin de semana pueda ser una buena oportunidad.

«Nop (no lo hemos decidido bien), ahora están en junta los ingenieros pasra tomar la mejor decisión posible», dijo el mexicano ya que es un buen lugar para penalizar porque hay posibilidades de rebase.

Cada piloto de Fórmula 1 tiene permitido usar tres motores durante la temporada de 22 carreras; luego de ello, se penaliza con 10 posiciones en la parrilla o más si es que se reemplazan también partes electrónicas o el turbo.

