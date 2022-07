Chayanne enfrenta polémica con presidente de Chile: «Absténgase de usar mi imagen»

Entornointeligente.com /

El cantante Chayanne es una de las celebridades más carismáticas y queridas de América Latina. Por lo tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, usó su imagen en una propaganda política , lo que provocó una polémica en la nación sureña.

El mandatario chileno llamó a los ciudadanos a participar en el plebiscito para la nueva Constitución. En tal sentido, se encuentra promocionando por votar la opción «apruebo» , la cual han promovido los partidos que respaldan a Boric.

«Cómo convencer a tu familia de votar apruebo» , apunta la propaganda, junto a una fotografía de Chayanne con la Constitución de Chile. Sin embargo, la publicación fue retirada casi de inmediato por el grupo de comunicaciones de Boric.

Propaganda publicada en la cuenta de Boric en Instagram ( @gabrielboric ) Poco después, el equipo de Chayanne respondió a los comentarios respecto a su participación en la propaganda. «El artista nunca se involucra en temas políticos», sostuvo la misiva, además de agregar que «nunca apoya campañas políticas de ninguna índole» .

CHAYANNE: NO USEN MI IMAGEN Tras afirmar que no autorizó el uso de su imagen en la campaña de Boric , llamó a no emplear su imagen en otras propagandas. Incluso, amenazó con acciones legales en caso de que la situación se repita.

«Pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen, que se abstengan de hacerlo, ya que se está incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales «, sostuvo el equipo de Chayanne.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAS INSÓLITAS MUERTES TRAS LOS PREPARATIVOS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 2022 EN QATAR Comunicado publicado por el cantante El artista insistió en que no lo vincularan con la política de ese país. » El mejor vínculo que tenemos con Chile es la larga trayectoria de Chayanne , el respeto y el cariño mutuos que esperamos se siga manteniendo de la misma manera», concluyó.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com