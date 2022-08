Chavismo condiciona diálogo a la devolución de avión retenido en Argentina

Entornointeligente.com /

El jefe de la delegación oficialista en el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, Jorge Rodríguez, condicionó este martes la reanudación de estas negociaciones a la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo.

«No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados», dijo el también presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) durante una sesión legislativa.

Rodríguez tildó la retención de la aeronave como «un vulgar secuestro» y puntualizó que, en caso de que no sea devuelto, van a «combatir» en la calle y en instancias internacionales.

La intervención del parlamentario tuvo lugar antes de que la AN, de contundente mayoría chavista, aprobara, por unanimidad, un acuerdo en «repudio a la intención aviesa del Gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina y que pertenece al pueblo venezolano».

Críticas a la justicia argentina Sobre esto, el líder chavista criticó la decisión del Poder Judicial argentino de retener el avión y a los tripulantes ※cinco iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 quedaron liberados el martes pasado※ y aseguró que este sistema y la fiscal del caso, Cecilia Incardona, no parecen autónomos.

«El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma, (depende) de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, está empleada por la embajada de EE.UU., no me vengan con independencia del Poder Judicial argentino, eso es mentira», aseveró.

El acuerdo de repudio aprobado por el Parlamento venezolano será enviado a la Embajada de Argentina en el país petrolero, informó el diputado.

Mas temprano, más de un millar de personas simpatizantes del chavismo protestaron en Caracas para exigir la devolución de este avión, así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por EE.UU.

Esta protesta ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitara a Argentina que le permita confiscar dicha aeronave, propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Gobierno norteamericano.

Protesta en Caracas Más de un millar de personas simpatizantes del chavismo protestaron este martes en Caracas para exigir la devolución del avión venezolano-iraní retenido en Argentina desde junio por posibles vínculos con el terrorismo internacional, así como para reiterar su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Los manifestantes -en su mayoría con la indumentaria roja, propia del oficialismo- marcharon desde distintas zonas de la capital hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde los recibió el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez.

«En nombre de la Asamblea Nacional (…), en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, con quien conversé a altas horas de esta madrugada y les mandó a decir (que) cuando ese río de gente llegue a la Asamblea Nacional, dales mi abrazo agradecido, mi abrazo por su generosidad, por su solidaridad, por su fuerza, por su valentía, por su lealtad», expresó el oficialista.

El parlamentario sostuvo que lo ocurrido con el avión y su tripulación -5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado por el juez que interviene en la causa- «no fue otra cosa que un secuestro».

«Agentes del imperio norteamericano, sépanlo, groseros repartidores de dolor y de tristeza, aquí hay un río de gente que se levanta contra las sanciones, que se levanta contra el bloqueo, que se levanta contra la agresión a nuestra empresa (aerolínea) Conviasa», dijo Rodríguez, quien acusó al sistema de Justicia de Argentina de estar «arrodillado a los designios» del Gobierno estadounidense.

A una semana de la petición estadounidense La protesta ocurre una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitara a Argentina que le permita confiscar dicha aeronave, propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Gobierno norteamericano.

En la protesta, donde se encontraban decenas de trabajadores de esta línea aérea, varios de los manifestantes sostenían pancartas en las que se leía el mensaje «Devuelvan el avión».

Luis Villa Marcano, de 32 años de edad, dijo a EFE que salió a marchar para rechazar la retención del avión y de otros bienes de Venezuela en el extranjero, como el oro que el país tiene depositado en Reino Unido, cuyo Ejecutivo reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño.

«Exigimos en este momento (…) la liberación del avión de nuestro país, que suelten a nuestros hermanos venezolanos, son pilotos, (…) que se encuentran detenidos injustamente. (…) Nos tienen retenido el oro en Europa, nos tienen retenidas muchas cosas que los yanquis no nos dejan tener. Por favor, se los pedimos de corazón, suelten a nuestros hermanos venezolanos retenidos injustamente», expresó.

Los manifestantes también pedían la recuperación de las empresas Monómeros y Citgo, filiales de Pdvsa en Colombia y Estados Unidos, respectivamente, de las que Guaidó pasó a tener el control en 2019, cuando se autoproclamó presidente invocando unos artículos de la Constitución. EFE

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com