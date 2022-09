Chaves se baja del avión a último momento

Entornointeligente.com /

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, se bajó del avión a último momento y no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se celebrará en Nueva York, Estados Unidos. La cancelación de la gira es por la atención de la emergencia nacional que afronta el país producto de las fuertes lluvias de los últimos días. Chaves tenía programado ofrecer su discurso ante la ONU este martes 20 de setiembre, no obstante, el mandatario se quedará en Costa Rica para visitar las distintas comunidades, como lo hizo el fin de semana. «Como presidente de los costarricenses siento la obligación de quedarme a atender la emergencia, procurando acciones y recursos suficientes que permitan atender las enormes afectaciones materiales y humanas. Esto incluye el acompañamiento a las familias de los nueve compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente de Cambronero», declaró el presidente. REPRESENTACIÓN NACIONAL Chaves no estará, pero dijo sentirse tranquilo por la representación que se encuentra en la Gran Manzana para participar de este tradicional evento que reúne al mundo. Por Costa Rica dirán presente Signe Zeikate, primera dama; Arnoldo André, canciller de la República; Anna Katharina Müller, ministra de Educación; y Manuel Tovar, titular de Comercio Exterior. La delegación nacional atenderá los diferentes compromisos del mandatario que estuvieron previamente concertados como parte de la gira por el gigante norteamericano. Chaves buscará ofertas de ayuda excepcional para atender la emergencia, entre ellas, donaciones por parte de la Embajada de Estados Unidos y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A su vez gestiona las ayudas necesarias con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Acueductos y Alcantarillados (AyA). «Lo más importante para mí como presidente es restablecer el bienestar de los compatriotas afectados, trabajar para garantizar la seguridad en nuestras vías nacionales y concretar las acciones de ayuda a las cientos de familias afectadas. Nada es más urgente que eso», dijo Chaves. Costa Rica se encuentra de duelo por tres días, según firmó el gobierno por medio de un decreto ejecutivo.

Lunes 19 Septiembre, 2022

