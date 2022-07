Chaves anuncia reunión con Rodrigo Arias

Entornointeligente.com /

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que sostendrá una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias.

El encuentro, que se realizará en el edificio de Cuesta de Moras, se realizará el próximo 1º de agosto, día en que la agenda legislativa vuelve a manos de los 57 diputados.

Cabe señalar que, desde el 1º de mayo, cuando la actual Asamblea Legislativa entró en funciones, hasta el próximo 30 de julio, Casa Presidencial era quien manejaba la lista de proyectos que se veían en Cuesta de Moras.

«Acabo de conversar con don Rodrigo Arias Sánchez, una conversación muy constructiva. Le agradezco la invitación a un café en su oficina en la Asamblea Legislativa. ¡Nos vemos la semana que viene, don Rodrigo!», publicó el presidente Chaves a través de Twitter.

La respuesta de Arias se dio en la misma red social.

«Agradezco que Rodrigo Chaves aceptara mi invitación a tomarse un café en mi despacho el próximo lunes en horas de la mañana. Me parece que es un paso que fortalece nuestra democracia y sistema institucional», respondió el presidente del Congreso.

CHISPAZOS

Más allá de lo que pareciera algo cordial entre dos presidentes de los supremos poderes de la República, las relaciones entre Casa Presidencial y Cuesta de Moras han sido tensas.

El pasado lunes 25 de julio, Chaves exigió a los diputados que aprobaran la colocación de $6.000 millones en títulos valor conocidos como eurobonos.

De acuerdo con el mandatario, los legisladores están jugando «chapitas» y «jugando a negociar», no obstante, Arias, junto con un tanto de diputados más, dijeron que las declaraciones del presidente de la Repúblicas eran «desafortunadas».

«Me parece que hoy, lamentablemente, se apartó de ese principio de respeto entre poderes y utilizó un tono desafortunado e inconveniente, que en nada ayuda a resolver los problemas urgentes que tiene nuestro país», dijo Arias.

Otro punto de desencuentro entre los «Rodrigos» fue la visita realizada por Chaves a la Fiscalía General de la República y los cuestionamientos emitidos en Corte Plena en contra el Poder Judicial, al decir que «algunos» se prestaban a «intereses canallas» y «denuncias absurdas».

Caso similar con el Fondo de Avales, donde Chaves aseguró que los recursos quedarían en manos de pocos y financiaría a los bancos, mientras que Arias consideró que la no utilización de los $270 millones para empresas afectadas por la pandemia fue un «error».

Finalmente, los encontronazos han sido constantes debido a la agenda laxa enviada por Casa Presidencial al Poder Legislativo.

«Me parece que lo que está sucediendo (con la agenda) es producto de tener un partido en el Gobierno que no tenía proyectos presentados previamente, porque no existía. No hemos visto proyectos que marquen la ruta del nuevo Gobierno (…) Ojalá que el resto de extraordinarias se aprovechen para más iniciativas», reclamó Arias.

No obstante, Chaves ha dicho que el Gobierno ha avanzado en materia legislativa.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Asamblea Legislativa

EMAIL: [email protected]

Miércoles 27 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com