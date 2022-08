Chat sobre eventual donación de proveedor de Farmacias Populares a alcalde Jadue se suma a investigación

Entornointeligente.com /

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte incorporó un chat vía WhatsApp entre César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality SpA y Matías Muñoz, exsecretario de Achifarp a la investigación que se está llevando a cabo por estafa y cohecho , ya que la conversación mencionaría una eventual donación de proveedor de farmacias populares a el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Previo a los diálogos de Whatsapp, Ramirez explicó que los contactaron porque necesitaban comprar mascarillas para las farmacias populares, para a su vez, vender a la Municipalidad de Recoleta. Asimismo, declaró que el jefe comunal planteó la «posibilidad de que, atendida su calidad de alcalde, y teniendo a la vista los negocios que se habían concretado con Achifarp, Best Quality le efectuara en su favor una donación de diversos insumos médicos para la Municipalidad de Recoleta». En ese sentido, el vendedor de Best Quality SpA puntualizó que «en un principio sería para Daniel Jadue, (pero) luego lo cambian al Partido Comunista». Indicando que ‘usamos la misma guía de despacho para la entrega de productos de la asociación, para la donación al partido de Recoleta».

